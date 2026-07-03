Hamburg
Proteste für mehr Geld: Großer Warnstreik im Handel
Verdi ist unzufrieden mit Arbeitgeberangeboten – und hat deshalb zum Ausstand aufgerufen.
Anlässlich von Tarifverhandlungen im Handel protestieren in Hamburg Hunderte Beschäftigte der Branche für mehr Geld. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hatte im Einzel- und im Groß- und Außenhandel zu Warnstreiks aufgerufen und eine Kundgebung organisiert.
Eine Verdi-Sprecherin schätzte die Teilnehmerzahl an der Kundgebung in der Stadt auf rund 300. Zudem protestierten ungefähr 200 Beschäftigte vor den Unternehmen, sagte sie.
H&M, Rewe, Metro: Viele Ketten machen mit
Von den Warnstreiks betroffen sind nach Gewerkschaftsangaben Modehändler wie H&M, Lebensmittelketten wie Rewe sowie Großhändler wie Metro. Eine Sprecherin des Handelsverbandes Nord sagte, die Unternehmen erwarteten wie in der Vergangenheit keine nennenswerten Auswirkungen.
Die WochenMOPO 27/2026
Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!
• Ein Jahr Block-Prozess: Drama, Tränen und die Frage, wer lügt
• Blutbad von Stade: Die rätselhafte Rolle der „Patentante“
• 16 Seiten Sport: Kann Klopp den deutschen Fußball retten?
• Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Hamburgs schönstes Festival
Die Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel sowie im Groß- und Außenhandel werden in Hamburg seit April geführt. Seitdem hat die Gewerkschaft schon mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen.
Das könnte Sie auch interessieren:
Verdi fordert übergreifend, dass die Bezahlung um sieben Prozent steigt. Die Arbeitgebervertreter haben schon Angebote vorgelegt, die Verdi aber ablehnt.
Die Verhandlungen im Einzel- und Versandhandel sollen am nächsten Donnerstag fortgesetzt werden, die anderen am 11. August. Verdi zufolge betreffen die Verhandlungen insgesamt rund 150.000 Beschäftigte in Hamburg. (dpa/js)
Sie sind bereits M+ Abonnement?