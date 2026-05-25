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Junge Pfadfinderinnen singen

Junge Pfadfinderinnen singen beim Protestcamp vor der Schulbehörde am Wochenende. Foto: Marius Röer

  • Barmbek

paidHamburgs Pfadfinder in Not: Protestcamp vor der Schulbehörde

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Lagerfeuer, Singen, Ausflüge ins Grüne: Immer mehr Kinder und Jugendliche in Hamburg wollen zu den Pfadfindern. Die Mitgliederzahlen steigen. Doch das bedeutet auch: Die Räumlichkeiten werden knapp! In zwei Bezirken ist die Not so groß, dass die Jugendarbeit kaum noch stattfinden kann. Mit einem Protestcamp vor der Schulbehörde haben die Pfadfinder jetzt auf die Situation aufmerksam gemacht. Eine Lösung ist schwierig – doch es gibt neue Hoffnung.


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