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Pro-palästinensisches Protestcamp Moorweide

Eingang des pro-palästinensischen Protestcamps auf der Moorweide. Eine pro-israelische Demonstrantin wurde beschimpft: „Geh doch duschen!“ Foto: ddp/NIBOR

  • Rotherbaum

paidProtestcamp Moorweide: „Geh doch duschen!“ – Pro-Israel-Demonstrantin beleidigt

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Genau dort, wo während der NS-Zeit Hamburger Juden in die Vernichtungslager deportiert wurden, auf der Hamburger Moorweide, findet seit Samstag ein antiisraelisches Protestcamp statt. Schon zum zweiten Mal nach 2024. „Bridges of Resistance“, Brücken des Widerstands, lautet das Motto. Organisiert wird es von linken und linksextremistischen Gruppierungen, die Israel „Apartheid“ und einen „Genozid“ an den Palästinensern vorwerfen. Die Veranstalter betonen, sie hätten mit Antisemitismus, also dem Hass auf Juden, nichts am Hut. Aber stimmt das wirklich? Vergangenen Samstag wurde eine Pro-Israel-Demonstrantin wüst beschimpft.


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