Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grünen), Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Umwelt. Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

  • Ottensen

Promis lesen in Hamburg „Gute-Nacht-Geschichten“ für den guten Zweck

Wie klingt es, wenn Umweltsenatorin Katharina Fegebank und „Tagesschau“-Sprecherin Susanne Daubner ihre liebsten Kindheitsgeschichten vorlesen? Die Antwort gibt es am 30. Oktober im „Zeise“ – bei der Premiere von „Gute Nacht-Geschichten – Früher im Bett, nun auf der Bühne“.

Das Kino in Ottensen wird zur Vorlesebühne für prominente Hamburger:innen. Mit dabei sind neben Fegebank und Daubner auch Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich und Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt. Durch den Abend führt Christina Rann.

Der Abend beginnt am 30. Oktober um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr, im „Zeise Kino“ in der Friedensallee 7–9 in Ottensen. Tickets gibt es ab 20 Euro auf www.zeise.de.

Die Veranstaltung dient auch einem guten Zweck: Alle Einnahmen gehen an den Verein Mensch Hamburg e.V., der soziale Projekte in der Stadt unterstützt. „Geschichten verbinden uns, sie wecken Kindheitserinnerungen und schaffen Nähe. Genau das wollen wir an diesem Abend erlebbar machen – und dabei auch noch Gutes tun“, so Vereinsvorstand Lars Meier. (mp)

