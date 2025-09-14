Der Bezirk Eimsbüttel ist extrem dicht besiedelt, der gleichnamige Stadtteil sowieso. Entsprechend locken Hunderte Shopping- und Gastro-Locations. Doch auch mit Natur kann der Bezirk punkten: Vor allem im Uni-Viertel gibt es spannende Museen und interessante Gedenkorte. In welchem Luxus-Restaurant im Bezirk man günstig essen kann, wo eine berühmte präparierte Dame mit Bart zu sehen ist und vor welcher Konditorei die Leute aus gutem Grund Schlange stehen, lesen Sie hier.







