Der irische Musiker und Oscar-Preisträger Glen Hansard ist bei einem Motorradunfall in Dublin ums Leben gekommen. Freunde und Familie zeigen sich bestürzt und trauern um den 56-Jährigen. Noch am 17. Mai hatte der Sänger in Hamburg auf dem Stadtpark Open Air gesungen.

Auch die Veranstalter des Stadtpark Open Airs zeigen sich bestürzt. Auf ihrer Instagram-Seite schreiben sie: „Wir sind zutiefst erschüttert über den Tod von Glen Hansard. Erst im Mai durften wir ihn wieder bei uns im Stadtpark erleben – einen außergewöhnlichen Künstler, der nicht nur mit seiner Musik unzählige Menschen tief berührt hat. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden. Ruhe in Frieden, Glen.“

Trauer im Netz: Fans und Stars zeigen Mitgefühl

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In den Kommentaren zeigen viele Fans ihre Bestürzung über den plötzlichen Tod des Sängers. „Es ist schwer zu glauben, so ein Verlust. Gerade stand er doch noch auf der Bühne, ich werde das Konzert nie vergessen“, schreibt eine Userin auf Instagram.

Auch andere Stars wie der deutsche Sänger Clueso und der brasilianische Fernsehmoderator Marcos Mion bekunden ihr Mitgefühl auf Social Media. „My heart goes out to Glen’s family and loved ones. We were talking about him on stage just a couple of days ago. Rest in peace. Love from the band and crew“, kommentiert Clueso.

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Erfolgreich als Sänger und Schauspieler

Der in Dublin geborene Sänger und Gitarrist war 2008 gemeinsam mit Markéta Irglová für „Falling Slowly“ im Film „Once“ mit dem Oscar für den besten Song ausgezeichnet worden. In dem Film spielte der Ire selbst die Hauptrolle als Straßenmusiker – so hatte er einst auch seine eigene Karriere begonnen.

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Bekannt wurde er in den 1990er-Jahren vor allem als Frontmann der Rockband „The Frames“. In den vergangenen Jahren arbeitete der Ire vor allem als Solokünstler. (tfs)