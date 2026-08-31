Luisa Neubauer erzählt von der Nazi-Vergangenheit ihres Urgroßvaters – und appelliert an Alle, die Demokratie vor dem Rechtsextremismus zu schützen.

Klima-Aktivistin Luisa Neubauer recherchierte umfassend zu den Tätigkeiten ihres Urgroßvaters in der NS-Zeit und berichtet nun darüber auf Instagram. (Archvilbild) picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Es ist eine Familiengeschichte, die Luisa Neubauer schon lange beschäftigt: Dass ihr Urgroßvater Alwin Siegfried Fürchtegott Reemtsma als Standartenführer eine hohe Position in der Schutzstaffel (SS) innehatte, war bereits bekannt. Nun hat die Klimaktivistin seine NS-Vergangenheit genauer recherchiert. In einem Reel auf Instagram erzählt sie von den Ergebnissen ihrer Recherche – und spannt einen Bogen zur aktuellen politischen Lage in Deutschland.

Im NS-Archiv der „Zeit“ suchte Neubauer nach ihrem Urgroßvater Alwin Siegfried Fürchtegott Reemtsma und stieß auf mehr als 200 Dokumente, in denen sein Name auftaucht. Darunter finden sich Unterlagen zu seinem Beitritt in die NSDAP im Jahr 1937, zu seinem Aufstieg zum Standartenführer – einem der höchsten Offiziersränge der SS – und zu Auszeichnungen für seinen „tatkräftigen Einsatz“.

Neubauer von ihrem Urgroßvater schockiert

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Besonders schockiert habe Neubauer, dass ihr Urgroßvater offenbar „dringend” eine Versetzung zur Waffen-SS anstrebte. Das habe sie aus einem handgeschriebenen Brief erfahren, in dem er seinen Wunsch nach einer entsprechenden Versetzung zum Ausdruck brachte. Die Waffen-SS war der militärische Arm der SS und maßgeblich an zahlreichen NS-Verbrechen beteiligt.

Im Frühjahr 1944 fragte Reemtsma in einem weiteren Schreiben nach der Farbe seiner neuen Uniformschulterstücke. In ihrem Video stellt Neubauer diese Episode den Verbrechen jener Zeit gegenüber: Während Reemtsma sich mit der Farbe seiner Uniformschulterstücke beschäftigte, wurden in Europa Hunderttausende Menschen in Konzentrationslagern ermordet.

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Jagdhütte in der Lüneburger Heide als Ausweichdienststelle

Im Oktober 1943 schrieb Reemtsma, er werde seine Jagdhütte in der Lüneburger Heide als Ausweichdienststelle für einen SS- und Polizeiführer herrichten. Hintergrund war die Befürchtung, dass auch Hamburg von weiteren Bombenangriffen nicht verschont bleiben würde. In dem Schreiben heißt es: „Obgleich die Engländer große Maßarbeit leisten müssen, um auch wirklich die noch intakten Stadtteile zu erwischen.“

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In genau dieser Jagdhütte lernte Neubauers Großmutter später ihren Schwiegervater Alwin Reemtsma kennen. Wie Neubauer berichtet, begegnete sie ihm jedoch nicht als dem SS-Offizier, der er während der NS-Zeit gewesen war. Sie kannte ihn vielmehr als „gebrechlich liebevollen Pensionär“.

Mehrere Jahrzehnte später habe ihre Großmutter erfahren, welche Rolle ihr „netter” Schwiegervater während der NS-Zeit gespielt hatte. Für sie sei dies besonders schwer gewesen, weil ihr eigener Vater Joachim – und damit Neubauers anderer Urgroßvater – sich gegen die Nationalsozialisten gestellt hatte und in einem Konzentrationslager ermordet wurde. Ihre 93-jährige Großmutter frage sich bis heute, was sie ihrem Vater schuldig sei. Seit Jahrzehnten engagiere sie sich deshalb für die Aufarbeitung der NS-Zeit, für Frieden und Demokratie.

Neubauer zieht Parallele zur Gegenwart

Neubauer zieht anschließend eine Parallele zwischen ihrer Familiengeschichte, dem heutigen Rechtsextremismus und dessen aktuellen Umfragewerten. Die Rechtsextremen von heute seien zwar nicht mit der NSDAP von damals gleichzusetzen. Gerade deshalb sei es jedoch leicht, zu unterschätzen, „welche Zerstörungskraft in diesem neuen Faschismus lauert“.

Es komme dabei nicht auf einzelne Menschen oder den einen vermeintlich richtigen Weg an. Stattdessen sollten sich Millionen Menschen gemeinsam gegen diese Entwicklung stellen. Den einen falschen Weg gebe es allerdings: zu denken, „dass es doch nicht so schlimm wird“.

Zum Schluss appelliert Neubauer: Man dürfe nicht stumm zusehen, „wenn Rechtsextreme historische Wahlsiege vorbereiten“. Ihre Botschaft am Ende des Videos: „Jetzt ist keine Zeit für Gleichgültigkeit.“