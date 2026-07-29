Drei Jahre alkoholfrei – Annett Louisan spricht auf Social Media über ihre Zeit ohne Alkohol und was sich für sie dadurch verändert hat.

Die deutsche Popsängerin Annett Louisan schreibt auf Instagram über das Leben ohne Alkohol. Ihre Entscheidung, alkoholfrei zu werden, jährt sich nun zum dritten Mal. Sie spricht von dem „stärksten Gefühl von Freiheit”, das sie „jemals erlebt” habe.

Die 49-Jährige erzählt in dem Instagram-Beitrag, wie sie vor drei Jahren zur Entscheidung kam, keinen Alkohol mehr zu trinken. Die Motivation kam von ihr und in ihren Augen kann es auch nur so funktionieren. „Das Großartige aber daran ist: Man wird relativ schnell von sich selbst gezwungen, gut zu sich zu sein”, schreibt sie.

Kritik an der „alkoholverherrlichenden Gesellschaft”

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Sie erinnert sich daran, wie „cool” es war, als Jugendliche betrunken zu sein. Besonders als kleine Frau soll es besonders cool gewesen sein, viel zu trinken. Blackouts seien „verniedlicht” worden. Trotz dieser „alkoholverherrlichenden Gesellschaft” war es für sie einfach, den Alkohol wegzulassen. „Weitaus schwieriger waren die Zigaretten für mich.”

Vor der Abstinenz habe sie Alkohol ausschließlich für die Wirkung, um „entspannter, enthemmter, euphorischer” zu sein, getrunken. Das sei aber ein „unechter Zustand, der mehr mit einem macht, als meine Generation X an Aufklärung bekommen hat.” Nun kommen diese Gefühle auf eine natürliche Weise zu ihr. „Es ist mein Leben, nicht das einer Version von mir, die durch eine Substanz verändert wird, auch nicht ein kleines bisschen”, schreibt sie weiter.

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Die deutsche Chanson- und Popsängerin kommt ursprünglich aus dem Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt, aber Hamburg ist seit Kindheitsjahren ihre Wahlheimat. Sie feierte 2004 ihren Durchbruch mit ihrem Debütalbum „Bohème”. Andere erfolgreiche Veröffentlichungen sind unter anderem „Drück die 1”, „Babyblue” oder „Du fehlst mir so”. (js)