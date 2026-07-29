Tratsch aus den 70ern: Udo Lindenberg erzählt von einer Zeit, als er und David Bowie sich in die gleiche Frau verschossen hatten.

So sah der Hamburger „Panikrocker” Udo Lindenberg in den 70ern aus. (Archivbild) picture alliance/United Archives | 90060/KPA

Seit 30 Jahren ist Udo Lindenberg mit Tine Acke glücklich verheiratet. Bevor er sie kennenlernte, war da mal die Musikerin Romy Haag. 2013 erzählte er in einem Interview mit der „Bild”, dass sich der britische Rockstar David Bowie zeitgleich auch in sie verguckt hatte.

„Wir haben beide in den Hansa-Studios aufgenommen“, erzählte Lindenberg über sein Kennenlernen mit Bowie in den 70ern. Mit Romy Haag arbeitete Udo Lindenberg zusammen. 1977 war sie als Gast mit auf Deutschlandtournee. Außerdem schrieb und produzierte er ihre erste Single „Liege-Samba”.

Romy Haag entschied sich damals (1976) für David Bowie. Aber der „Bild" zufolge hatten Haag und Lindenberg damals mehr als bloß eine geschäftliche Beziehung. (mp)