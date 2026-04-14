Promi-Hotel betrieb illegale Dachterrasse: Jetzt wird sie wieder eröffnet

Panorama-Blick über die Alster, Lounge-Musik, kühle Getränke in der Sonne: Die Dachterrasse des Design-Hotels „The George“ in St. Georg ist eine der schönsten der Stadt. Doch vor zwei Jahren musste der Hotspot schließen. Nun meldet sich das Promi-Hotel mit gleich zwei Neuigkeiten zurück.

Im Sommer 2024 war überraschend Schluss mit Aperol und Co. auf der Dachterrasse. Denn die beliebte Rooftopbar des Hotels an der Barcastraße wurde jahrelang illegal betrieben. Nachdem sich Anwohner über die Lautstärke beschwert hatten, stellte sich heraus: Das „The George“ hatte bisher keine Genehmigung für die gastronomische Nutzung hoch über der Stadt.

Hotel „The George“ schloss Dachterrasse für Öffentlichkeit

Das Hotel, in dem es schon so manche Promi-Veranstaltung gab, reagierte und schloss die Dachterrasse für die Öffentlichkeit. Der Zutritt war fortan nur noch Hotelgästen erlaubt, die den Bereich zum Entspannen nutzen durften – ohne frisch gemixte Drinks und Lounge-Musik.

Nun die Überraschung: Ab Mittwoch, den 15. April, ist die Dachterrasse wieder für die Öffentlichkeit zugänglich – und auch die Bar wird wieder eröffnet. Denn das Hotel hat mittlerweile eine offizielle Genehmigung des Bezirksamtes Mitte zur gastronomischen Nutzung eingeholt. Dass jahrelang keine Genehmigung vorlag, war dem Hotel nach MOPO-Informationen einfach durchgerutscht.

Speisen gibt es dort nicht mehr

Die neuen Öffnungszeiten der Rooftopbar sind: mittwochs bis freitags, 17 bis 22 Uhr, samstags 15 bis 22 Uhr und sonntags 15 bis 21 Uhr. Allerdings wird es dort keine Speisen mehr geben, ausschließlich Getränke.

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Auch personell vermeldet das Hotel Neuigkeiten: Mit Oriana Hertlein hat das „The George“ seit Kurzem eine neue Direktorin. Seit der Eröffnung im Jahr 2008 wurde das Boutiquehotel von Ulrike Fohr geleitet. Diese geht in Kürze in den Ruhestand. (kla)