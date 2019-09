Überraschende Liebes-Bombe: Schauspieler Jürgen Vogel schwebt im 7. Himmel

Was für eine Überraschung! Schauspieler Jürgen Vogel und seine Lebensgefährtin, die Schauspielerin Natalia Belitski, sind verlobt. Dies verkündeten die beiden Turteltauben nun in einer TV-Sendung.

Eigentlich plaudert der gebürtige Hamburger, der seit einigen Jahren in Berlin lebt, nicht so gerne aus dem Nähkästchen, wenn es ums Private geht. Doch anscheinend ist die berühmteste Zahnlücke Deutschlands so schwer verliebt, dass er seine Vorsätze nun über Bord warf.

In der Quiz-Show „Klein gegen Groß" von Moderator Kai Pflaume zeigten sich der Schauspieler und seine Lebensgefährtin nicht nur zum ersten Mal gemeinsam in einer TV-Sendung, sondern ließen auch noch die große Liebes-Bombe platzen.

Romantisch: Der gebürtige Hamburger Jürgen Vogel ging vor seiner Verlobten auf die Knie

Auf die Frage des ARD-Moderators, wie er den anderen seine Freundin vorstelle, antwortete Vogel: „Ich sag' meine Verlobte." Aha!



Weiter verriet seine Ehefrau in spe, dass der 51-Jährige ihr einen richtig romantischen Antrag gemacht habe: „Er hat es sehr schön gemacht. Es gab einen richtigen Kniefall", erzählt Belitski.

Die 35-Jährige ist ebenfalls Schauspielerin und Mutter von Vogels drittem Kind, das im Januar diesen Jahres auf die Welt kam. Der gebürtige Hamburger hat bereits mit zwei anderen Frauen jeweils eine Tochter, die Älteste ist bereits 31 Jahre alt.

(alp)