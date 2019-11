Tochter von Til Schweiger: Luna postet Bett-Foto – Fans stockt der Atem

Endlich Wochenende! Für viele die richtige Zeit, um die Seele baumeln zu lassen – und gar nicht erst aus dem Bett aufzustehen. Ein Hamburger Promi-Spross scheint die freie Zeit sichtlich zu genießen.

Auf Instagram zeigt sich Luna Schweiger im absoluten Entspannungsmodus. Für ihre Follower postete die Tochter von Til Schweiger ein Foto, das sie liegend auf einem – doch sehr gemütlich aussehenden – Bett zeigt.

Im sommerlich anmutenden Outfit und mit Smartphone in der Hand genießt die 22-Jährige ihre freie Zeit. Und wo geht das schon besser als im Hotel von Papa? Denn das Foto wurde in Til Schweigers „Barefoot Hotel“ am Timmendorfer Strand aufgenommen.

„Vibes“erreichen auch die Fans von Luna Schweiger

Zu dem Bild schreibt Luna noch „ultimate weekend vibes“. Und diese Vibes kommen auch bei ihren Followern an. Denn die sind, obwohl man nur die entzückende Rückseite der Schauspielerin sieht, hin und weg von dem Foto!

„Auch von hinten ne Granate“, „Holy s*“ oder „du Hottie“ sind nur ein paar der unzähligen begeisterten Kommentare ihrer Fans. Andere wünschen allerdings auch einfach nur gute Entspannung. (han)