So heiß kann Eis sein: Promi-Ladys verraten: Auch wir naschen ab und zu!

„Ice, Ice, Baby“ hieß es für Daniela Katzenberger, Verona Pooth samt Teenie-Sohn Diego und Spielerfrau Cathy Hummels. Sie trauten sich in den eigens aufgebauten Pop-up-Eistempel von „Kinderschokolade“ in die Hohen Bleichen – und brachten in ihren heißen Outfits fast das Eis zum Schmelzen. Doch wie vereinen die drei superschlanken Promi-Grazien eigentlich die Lust auf Süßes und das nahende Bikini-Wetter?

Eis geht immer! Da waren sich die drei Damen definitiv einig und schleckten wie verrückt an den gereichten süßen Kreationen.

Cathy Hummels erschien stilsicher wie eh und je in sexy Overknee-Stiefeln und schicker Fake-Fur-Jacke – und war damit die Schnitte des Abends. Auch Medien-Ikone Verona Pooth kam dem Anlass entsprechend und hüllte sich in einen eisblauen Oversize-Hosenanzug.

„Ich nasche auch gerne, weiß aber, wann es genug ist“, sagt Verona Pooth, hier mit Sohn San Diego. STARPRESS/cinnemon red Foto:

In dem ersten eingefrorenen Eis-Laden an den Hohen Bleichen, in dem der Innenraum mit echten Eisschollen präpariert ist, präsentiert die Naschi-Marke „Kinder“ ihre drei neuen Eis-Sorten. Noch bis Sonnabend ist der Eis-Tempel auch für Otto Normalverbraucher geöffnet.

Cathy Hummels moderierte die Eröffnung und war nur für einen Tag auf Blitz-Besuch in Hamburg, abends ging’s mit dem letzten Flieger zurück nach München zu Mann und FC-Bayern-Spieler Mats Hummels und Sohn Ludwig.

Wie hält’s die schöne Social-Media-Queen denn eigentlich mit den ganzen leckeren Versuchungen? „Ich achte sehr auf meine Ernährung, aber muss mir auch schon mal etwas gönnen.“ Für sie war der Abend ein Volltreffer, denn: „Wenn ich nasche, dann Eis“, so die 31-Jährige.

Auch Schwangerschafts-Gelüste wird’s bei Cathy wohl erst mal nicht geben. Angesprochen auf eine zweite Schwangerschaft sagte sie: „Mit Baby Nummer zwei dauert’s noch. Derzeit ist alles gut, so wie es ist.“

Daniela Katzenberger erlaubt ihrer Tochter Süßigkeiten. „Es ist eine absolute Illusion, dass man sein Kind zuckerfrei groß kriegen kann.“ Agency People Image Foto:

Auch bei TV-Auswanderin Daniela Katzenberger steht Eis hoch im Kurs. Doch richtig schwach wird sie bei anderen Schleckereien: „Ich nasche gerne Eis, aber am liebsten esse ich Kuchen und Muffins, also alles, was fett macht und mit Teig ist“, lacht sie. Ihr absoluter Liebling: Mohnschnecken. Und wie kriegt sie die wieder von den Hüften? „Bei mir geht das mit der Bikinifigur eigentlich immer schnell, wenn ich diszipliniert bin und viel Sport mache.“

Auch Medienprofi Verona Pooth weiß: Ohne einen knackigen Körper geht nichts. Und trotzdem: Bei Pooths zu Hause wird gerne geschlemmt. „Ich mache vier bis fünf Mal die Woche Sport und ernähre mich gesund. Ich nasche auch sehr gerne, aber weiß eben, wann es genug ist.

Auch bei Sohn Diego macht sie sich keine Sorgen um die Figur: „Diego ist sehr schlank und sportlich. Da muss ich jetzt nicht auf Kalorien achten, eher darauf, dass er sich gesund ernährt.“ Denn: Der Spross hat einen Hang zu Burger und Pommes. Typisch Teenie eben.

Von einem Süßigkeiten-Verbot für Tochter Sofia hält auch Daniela Katzenberger nichts: „Es ist eine absolute Illusion, dass man sein Kind zuckerfrei groß kriegen kann. Bevor sie es heimlich macht, gebe ich ihr lieber ein gutes Stück Schokolade.“

Die Kleine hat sich bestimmt über das ein oder andere Leckerli von Mamas Ausflug in den Eistempel gefreut.