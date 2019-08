Schnapp(atmungs)schuss: Welche Hamburgerin zeigt hier ihren Knack-Po?

Knackig, braun gebrannt und keine Delle weit und breit – von diesem Hinterteil dürften viele Frauen träumen und bei vielen Männern Schnappatmung verursachen. Hamburgerin Fernanda Brandao postete auf Instagram nun ein Bild von ihrem heißen Knack-Po im ultraknappen Bikini – und heizt gleichzeitig die Gerüchteküche um ihren Beziehungsstatus mächtig an.

Wenig Stoff, sehr viel nackte Haut und eine durchtrainierte Kehrseite – mit ihrem neuesten Instagram-Post hat das Ex-Hot-Banditoz-Sternchen Fernanda Brandao den Vogel in Sachen scharfer Popo wirklich abgeschossen.

Die durchtrainierte 36-Jährige urlaubt gerade auf Korsika und lässt ihre Fan-Gemeinde mit diesem heißen Schnappschuss an ihrer Auszeit teilhaben.

Ist Fernanda Brandao verlobt?

Unter das Bild schreibt sie: „This is what happens when your future husband gets you the “perfect bikini”. (dt.: Das passiert, wenn dein zukünftiger Ehemann dir den „perfekten“ Bikini besorgt). Moment mal, zukünftiger Ehemann?

Zu ihrer Beziehung, die erst Anfang des Jahres öffentlich wurde, gab sich die Brasilianerin bisher eher zugeknöpft. Wer der Glückliche ist, ist nämlich bisher noch nicht durchgesickert.

Auch auf Instagram bemüht sich Fernanda, die Identität ihres Freundes nicht zu enthüllen und postete zwar ein Bild der beiden am Strand von Ibiza – aber leider nur von hinten.

Doch nicht nur ihrem Herzbuben, der den Bikini offenbar besorgt hat, wird dieser scharfe Anblick seiner Liebsten gefallen haben, auch die Kommentare auf Instagram dürften bei dem TV-Sternchen runter wie Öl gegangen sein.

Fernandas Popo sorgt für ordentlich Kommentare auf Instagram

Die Fans zeigten sich begeistert in den Kommentaren: „Durchtrainiert, knackig und gut. Fernanda halt" heißt es dort oder: „Traumkörper. Traumfrau"

Auch Fernandas Kolleginnen ließen den Popo-Schnappschuss nicht unkommentiert. Zum Bikini-Kauf schrieb Schauspielerin Annabelle Madeng: „Well done“ (dt. Gut gemacht) und Blümchen meinte etwas scherzhaft: „Den nächsten kaufe ich dir!“