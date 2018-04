Ralf Möller: Trennung von Fitness-Model

Er hat zwar keine Freundin mehr – aber dafür einen persönlichen Spind mit Namensplakette im „Elbgym“ am Gorch-Fock-Wall. Hier traf Muskel-Mann Ralf Möller die MOPO, um über die Trennung, sein Lebensgefühl und Eitelkeit zu reden.



Aus und vorbei! Der Ex-„Mr. Universum“ und Fitness-Model Justine Neubert (28) sind kein Paar mehr. „Ja, ich bin Single“, sagt Ralf Möller, der für die Studentin zwei Jahre zwischen Santa Monica (seiner Wahlheimat) und Leipzig (ihrem Zuhause) hin- und herjettete. „Irgendwann hat es sich zerlaufen. Das erste Jahr ist immer toll. Dann stellt sich raus, ob es längerfristig passt. Für gewisse Mädels ist es besser, wenn sie in ihrer Stadt jemanden haben, den sie täglich sehen können. Dafür habe ich Verständnis.“

War der Altersunterschied von 31 Jahren ein Problem? „Nein. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich mit einem jüngeren Mädel zusammen war. Aber vielleicht sollte ich mich mit reiferen Frauen beschäftigen. Gibt ja fantastische Frauen mit 40 oder 50 Jahren, die interessant sind, aber nicht gleich heiraten und eine Familie gründen wollen.“



Auf den Arm genommen! „Elbgym“-Chef Wilhelm Schröter (l.) und Ralf Möller mit MOPO-Reporterin Rike Schulz. Schulz Foto:

Ist der Schauspieler wirklich auf der Suche? „Naja… Manche Dinge kann man nicht suchen, die finden sich. Ich date hier und da. So was ergibt sich einfach. Ich fühle mich gerade sehr wohl und habe im Leben nie unter Einsamkeit gelitten.“



Der „Gladiator“-Star ist nicht nur bei Frauen, sondern auch beruflich gefragt. Gerade war das Bodybuilder-Idol auf der Fitnessmesse „Fibo“. Möller: „Ein Leben ohne Sport ist für mich undenkbar. Ich bin 59, fühle mich fit wie ein 38-Jähriger. In meinem Alter muss man nicht wie ein Opa aussehen! Mein Freund Arnold Schwarzenegger ist mit 70 noch ein Powerhaus“, so der 1,97-Meter-Hüne.



Gerade Männer seien eitler geworden, sagt er. „Wer eine fitte Frau haben will, muss eben was für die eigene Figur tun. Früher stand die dicke Plauze für Wohlstand, heute ist sie unsexy.“ Auf Möllers Bauchmuskeln könnte man Xylofon spielen, sein Bizeps hat Fußball-Format. „Seit einem Jahr esse ich keinen Zucker. Ernährung ist das A und O.“ Sein Rat, um in Form zu kommen: „Nicht hungern. Sondern das richtige essen. Wenig Kohlenhydrate, viele Proteine. Der Rest ist Sport. Und zwar täglich! Selbst nach einem 12-Stunden-Flug mache ich im Hotelzimmer Klimmzüge, Liegestütze oder ich gehe direkt ins Fitnessstudio.“



In Hamburg hat er dank Kumpel und Studio-Chef Wilhelm Schröter (37) seine feste Station. „Das ,Elbgym’ ist für mich ein Magnet. Was Willi hier geschaffen hat, kann sich mit den besten Clubs der Welt messen. Was ich mag: Wenn das Umfeld edel ist, die Mitglieder aber mit einer Rocky-Mentalität an sich arbeiten.“ Kampfgeist ist sein Stichwort. Wann geht Möller mal runter vom Gas? Er lacht und sagt: „Man darf nicht unentspannt werden. Ich gönne mir mal ein Glas Rotwein und die Zigarre am Abend. Wer hart trainiert, sollte sich belohnen. Kommt die Lebensfreude zu kurz, wird man auch als Partner ungenießbar.“