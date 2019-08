Patricia Blanco ist total verliebt: Doch sie weint bittere Tränen wegen Vater Roberto

Wird dieser Familien-Zoff niemals enden? Schlagerstar Roberto Blanco und seine Tochter Patricia bekriegen sich seit Jahren immer wieder in der Öffentlichkeit. Die 47-Jährige wünscht sich nichts mehr, als sich endlich mit ihrem Vater zu vertragen – doch der stichelt immer weiter und bringt seine Tochter mit seinem neuesten Angriff zum Weinen.

Es könnte alles so schön sein: Patricia Blanco und „Hamburg 1"- Moderator Andreas Ellermann schweben seit Monaten auf Wolke Sieben, planen sogar schon, zusammenzuziehen, denn: Während die Reality-TV-Darstellerin noch in Südfrankreich lebt, hat ihr Herzbube sein Zuhause in Hamburg.



Doch: Der Streit mit Vater Roberto findet einfach kein Ende und trübt Patricias aktuelles Liebesglück.

Zwischen Roberto und Patricia Blanco herrscht seit Jahren Funkstille

Zum Clinch zwischen Vater und Tochter kam es, als die Schlager-Ikone vor Jahren in seiner Biografie gestanden hatte, Patricia Blancos Mutter, Mireille, nicht treu gewesen zu sein. Vor TV-Kameras gingen Vater und Tochter aufeinander los, der Zwist eskalierte – danach herrschte zwischen den beiden Funkstille.

Gegenüber der „Bild" sagte Patricia Blanco nun: „Ich habe mich später bei ihm entschuldigt! Ich will nur meine neue Liebe genießen, endlich glücklich werden." Sie wünsche sich nichts mehr, als Frieden und ein normales Verhältnis mit ihrem Vater.

Die Schlager-Ikone lehnt Treffen mit Tochter Patricia und ihrem neuen Freund ab

Und auch ihr Liebster, Andreas Ellermann, schließt sich seiner Liebsten an: „Ich kenne Roberto von früher sehr gut, habe ihn zum Friedensgipfel nach Hamburg eingeladen und geschrieben, dass ich ihm gemeinsam mit Patricia die Hand reichen möchte. Er hat abgelehnt!"

Auf eine Anfrage der „Bild" wollte sich Roberto Blanco nicht äußern.

Roberto Blanco greift Tochter Patricia erneut an – und bringt sie damit zum Weinen



Familienfrieden scheint der Schlagerstar nicht wirklich im Sinn zu haben, denn in einem RTL-Interview schoss er nun wieder verbal in Richtung seiner Tochter und sagte: „Ob sie einen Vater hat, weiß ich nicht."

Das Verhältnis der beiden verglich er sogar mit dem zwischen US-Präsident Donald Trump und dem des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un. Auch als das Thema auf Weihnachten kommt, sagt der 82-Jährige, dass er seiner Tochter nichts schenken wolle. Begründung: „Kein Bock!"

Als Patricia die Bilder sieht, ist sie am Boden zerstört und sagt unter Tränen in einem RTL-Video: „Das stimmt mich sehr, sehr traurig. Ich habe mit meinem Vater Frieden geschlossen, offenbar ist es auf der Gegenseite schwierig. Ich finde, irgendwann ist auch einmal gut."

Es scheint, dass dieser üble Familienstreit so schnell noch nicht vorbei ist. ALP