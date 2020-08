Nathalie Volk (23) und Frank Otto (62): Doch keine Geheim-Hochzeit in den USA!

Mehr als 18.000 Likes innerhalb einer Viertelstunde: Die neuesten Fotos von Nathalie Volk (23) schlagen bei Fans ein wie eine Bombe. Kein Wunder: Sie zeigen die Reality-TV-Queen und ihren Partner, den Hamburger Versandhaus-Erben Frank Otto (62), bei ihrer Geheim-Hochzeit in den USA am vergangen Sonntag! Doch stimmt das überhaupt?

Sie trägt einen weißen Hosenanzug, er einen klassischen Cut – wie man ihn auch auf Adelshochzeiten sieht. Mal ist im Hintergrund eine luxuriöse Villa, laut Ortsangabe auf Instagram in Nashville, Tennessee, zu sehen.

Mal steht das Paar innig küssend vor einer Wand aus roten und roséfarbenen Rosen. Mal fliegen Blütenblätter durch die Luft, während die beiden händchenhaltend um die Wette strahlen.

Explizit ist von Hochzeit zwar nicht die Rede – die Fotos bleiben unkommentiert. Bis auf eines: Es zeigt Volk festlich geschminkt und frisiert mit dem Kommentar „Wedding Make-up“. Da bleiben keine Fragen offen, oder doch?

Nathalie Volk und Frank Otto: Blitz-Hochzeit bei Hamburger Promi-Paar?

Als Datum der am Dienstag geposteten Bilder hat Nathalie den 2. Februar angeben – also den vergangenen Sonntag. Am Dienstagabend ruderte Frank Otto dann aber zurück und schrieb auf Facebook: „Die wunderschönen Bilder, die Nathalie heute gepostet hat, zeigen unsere Liebe. Gleichwohl möchte ich deutlich machen, dass wir nicht geheiratet haben. Lasst Euch weiter überraschen!“

Dabei hatten sie eine Hochzeit schon 2019 für dieses Jahr angekündigt. Und im Dezember hatte ein Foto die Gerüchte noch weiter angeheizt.



Alles also nur Fake? So richtig wissen das wohl nur die beiden... – die Fans überhäufen das Paar bereits auf jeden Fall mit Glückwünschen.



Nathalie Volk und Frank Otto seit 2015 ein Paar

Die GNTM- und Dschungelcamp-Teilnehmerin Nathalie Volk und der Medienunternehmer Frank Otto hatten einander 2015 kennen und lieben gelernt. Seit etwa einem Jahr führen die beiden aber eine Fernbeziehung, weil sie in Los Angeles studiert, während er weiterhin in Hamburg lebt.

Daher lagen die Trauungs-Pläne auf Eis, bis Volk im Sommer 2019 klarstellte, dass die beiden heiraten werden. Und: Auch Kinder will das Model haben. Wer weiß, was als nächste große Neuigkeit aus dem Hause Otto kommt...? (mp)