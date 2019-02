Naddel ätzt gegen Verona Pooth: „Verona hat damals mein Leben zerstört!"

Werden diese beiden Rivalinnen jemals ihr Kriegsbeil begraben? Bohlen-Ex Nadja Abd el Farrag läutet eine neue Runde im Streit mit Verona Pooth, ihrer ehemaligen Kontrahentin, ein – 22 Jahre nachdem Dieter Bohlen sie für Verona verließ.

Sie kann es einfach nicht lassen. In einem Interview mit der Zeitschrift „IN" teilt Naddel nun erneut gegen die Werbeikone aus und sagt: „Was damals alles passiert ist, fand ich natürlich beschissen, was sie mir alles angetan hat."



Schon in der Vergangenheit holte Naddel, die zuletzt eher durch allerlei Pleiten, Pech und Pannen in den Schlagzeilen war, zum Rundumschlag gegen ihren Ex und Verona aus.

So ging sie zum Beispiel immer wieder mit intimen Details der Beziehung zum Pop-Titan an die Öffentlichkeit.

Auch im jüngsten Interview nimmt sie kein Blatt vor dem Mund und sagt: „Verona hat damals mein Leben zerstört."



Ewige Konkurrentinnen: Verona Pooth (li.) und Naddel – hier noch in jüngeren Jahren.

Dieter Bohlen hatte die heute 53-jährige Nadja damals für Verona verlassen. Sie und der Musikproduzent krönten 1996 ihre Liebe mit einer Blitz-Hochzeit in Las Vegas.

Naddel ist sich sicher: „Heute würde ich mir das nicht mehr bieten lassen."

Nach vier Wochen war dann aber auch hier schon wieder Schluss – nach der Blitz-Hochzeit kam ein Jahr später schon wieder die Scheidung von Verona. Ein schlagzeilenträchtiger Rosenkrieg folgte.

Kurz nach der Scheidung gab's dann ein Liebes-Revival bei Bohlen und Naddel: „Verona wurde rausgeschmissen, ich durfte wieder einziehen", sagt Nadja, die in Hamburg lebt. Sie war insgesamt zwölf Jahre die Frau an Bohlens Seite.

Ruhe geben kann sie aber immer noch nicht, die Lästerattacke gegen die erfolgreiche Geschäftsfrau Verona geht noch weiter:„Die ist ja wirklich ständig überall. Verona hatte ihre Zeit. Jetzt wirkt alles komisch. Aber Anerkennung hat sie ja schon immer gewollt."



Weiter ätzt Naddel: „Jetzt sieht alles seltsam an ihr aus. Ich glaube, sie hat echt ein Problem mit dem Älterwerden."