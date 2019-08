Nach vier Jahren als Single : Beliebter „Radio Hamburg“-Moderator schwer verliebt

Mit der „Morningshow“ holt John Ment seine Hörer gut gelaunt aus den Federn. Nur selbst hatte der „Radio Hamburg“-Moderator in den vier Jahre niemanden, der ihn zum Frühstück wachküsst. Das hat sich jetzt geändert – der 54-Jährige ist verliebt.

Seit seiner Trennung nach 18 Jahren Ehe war der Ohlstedter Single. So eine Beziehungsende will erstmal verarbeitet werden – und Ment ist keiner, der sich mit Affären ablenkt. Stattdessen konzentrierte er sich aufs Hobby: aus einem gemütlichen Läufer wurde ein Marathon-Fan.

Nach 18 Jahren Ehe war John Ment erst mal Single

Und nun läuft’s auch in Sachen Liebe. Die neue Frau an Ments Seite heißt Nicola und strahlt uns auf einem Sommerschnappschuss entgegen. Ihr blondes Haar wirbelt im Wind – so wie die 54-Jährige Johns Leben im positiven Sinne aufwirbelt.

Gut gelaunt weckt der Moderator die „Radio Hamburg“-Hörer. Radio Hamburg Foto:

Der Kultmoderator lernte die Verwaltungsfachangestellte im März beim Essen mit Freunden kennen. Ihre fröhliche Art gefiel ihm sofort. Er konnte sie mit seinem schwarzen Humor begeistern, sie gab ihm Kontra. Und so eroberte sie sein Single-Herz.

John Ment und seine neue Liebe genießen den ersten gemeinsamen Urlaub

Jetzt die Feuertaufe: der erste gemeinsame Urlaub. Für zwei Wochen ging es an den Vierwaldstätter See. Ein Schweizer Berg-Trip ganz nach dem Geschmack des „Radio Hamburg“-Frühaufstehers. „Nur am Strand brutzeln, das ist nicht so mein Fall“, sagt Ment.

Wandern, im See baden, mit dem Rad rumdüsen – Action statt Faulenzen. John: „Wir haben uns vierzehn Tage super verstanden, manche verstehen sich ja keine 14 Minuten. Ich hatte wirklich Schwein, dass es ihr gefallen hat.“

Was kann sie besser als er? Der MOPO-Kolumnist lacht. „Sie ist eine tolle Sprinterin, lässt mich locker hinter sich. Ich hole auf der Langstrecke auf.“ Klar, ein Hobby verbindet. Jetzt werden sportliche Zukunftspläne geschmiedet. „Wir haben uns für den Haspa-Marathon 2020 angemeldet, den bestreiten wir gemeinsam“, sagt John Ment. So wird aus einer Lauf- eine echte Lovestory.