Nach Shisha-Tabak-Erfolg: „187“-Rapper bringen neues Produkt auf den Markt

Mit ihren Rap-Songs sind sie unfassbar erfolgreich, doch das reicht offenbar nicht: Bonez MC (33) und RAF Camora (35) von der „187 Strassenbande“ bringen nun auch noch ihren eigenen Wodka auf den Markt. Dafür wurde zuvor ordentlich die Werbetrommel gerührt: Kollege Maxwell versucht, den „Karneval Vodka“ auf ex zu trinken – und muss sich fast übergeben!

Ab Montag soll der neue Schnaps erhältlich sein, wie Bonez MC in einem Instagram-Post verrät. Der Wodka ist produziert und abgefüllt in Deutschland. Die Glasflasche ziert eine knapp bekleidete Samba-Tänzerin mit riesiger Kopfbedeckung.

So sieht die 0,5 Liter Flasche „Karneval Vodka“ aus. Instagram / bonez187erz Foto:

187-Wodka: Geschäftsidee entstand bereits vor einem Jahr

Schon im März 2018 kündigte Bonez seine Idee an: „Ja, wir bringen einen Vodka auf den Markt!! Wäre dumm das Geld liegen zu lassen, oder was meint ihr??“ Doch mit dem plötzlichen Erfolg ihres Albums „Palmen aus Plastik 2“ geriet das Vorhaben wohl in Vergessenheit. Erst zum Jahreswechsel holte Bonez die Idee wieder hervor.

Werbetrommel auf Instagram ordentlich gerührt

Doch nun ist es geschafft: Seit einigen Tagen postet Bonez Fotomontagen auf seinem und dem Instagram-Account des Wodkas. Letzterer hat bereits nach wenigen Tagen 84,8 Tausend Abonnenten erreicht – offenbar kommt die Idee gut an.

Und auch 187 Strassenbande-Kollege Maxwell (26) macht kräftig Werbung. In einem Video versucht er, eine volle Flasche auf ex zu trinken. Das Fazit nach der Hälfte: „Ziemlich mild.“ Doch kurz darauf verzieht er kräftig das Gesicht. „Digga, musst du nicht kotzen?“ fragt Bonez. Ob er sich im Anschluss nicht doch noch übergeben hat, wird nicht gezeigt.

Maxwell (26 ) versucht sich am Karneval Vodka. Facebook / Ferdinand von Ballin Foto:

187 Strassenbande: Schon mit anderen Geschäftsideen erfolgreich

Der Wodka ist nicht die erste Geschäftsidee der 187-Rapper. Ihr Shisha Tabak „187-Tobacco“ ist von Anfang an ein riesen Erfolg gewesen. Laut eigenen Angaben sind die Musiker mit ihrem Tabak zum führenden Shiha-Tabak-Hersteller Europas aufgestiegen. Und auch die zahlreichen Kommentare unter Bonez‘ Ankündigung zum Karneval Wodka lassen auf einen guten Verkaufsstart schließen.