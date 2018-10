Mode-Party im Gruenspan: Trendsetter feiern Beatles-Tochter Stella Mc Cartney

Was macht die Mode-Elite im Oktober? Sie beschäftigt sich damit, was im nächsten Frühling en vogue ist. Gefeiert werden neue Trends vorzugsweise in Paris, New York – oder wenn Designer-Store „U Zwei“ zur Kollektions-Sause von Stella McCartney einlädt: auf dem Kiez.

Eigentlich wollte die Tochter von Paul McCartney ins Gruenspan jetten. Daraus wurde aber nix. Schade, wäre ihr erster Ausflug an die Große Freiheit gewesen, wo ihr Papa mit den Beatles einst die Karriere begann.

Musiker unter sich: Johannes Strate („Revolverheld") und Smudo („Fantastische Vier")

Statt der veganen Modemacherin sollte nun als Partykrönung Poppy Delevingne anflattern. Poppy, wer? Die Blondine ist die Schwester von Cara Delevingne – die zu den bestbezahlten Models der Welt zählt. Poppy gilt in London als It-Girl, tanzte gerade auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie. Jetzt ließ sie ihren Flug platzen. Begründung: krank.

Die Absage tat der Stimmung null Abbruch. Das hippe Volk feierte sich selbst. Schampus perlte in Gläsern, Gemüse-Pizzen in Pappkartons wurden gereicht. Figurkiller? Egal! Die besonders wichtigen VIPs, also VIP-VIPs wie „Babylon Berlin“-Schauspielerin Liv Lisa Fries, hatten zuvor schlanker im „Jin Gui“ gespeist.

Burlesque-Queen Belle la Donna meinte: „Die Gäste sind das Beste an dieser Party."

Ansonsten half: Kalorien abtanzen. Statt einer Modenschau, auf die viele gehofft hatten, zappelten ein paar Models neben dem DJ-Pult – quasi Fashion-GoGos.

Fanta 4-Star Smudo und Revolverheld-Sänger Johannes Strate kamen in Begleitung ihrer Frauen. Strate: „Stella McCartney? Ich habe schon begriffen, dass sie tolle Handtaschen macht.“

Ein solches Täschchen aus Lederimitat baumelte am Arm von Caro Daur (1,7 Millionen Instagram-Fans). Die Influencer-Queen: „Ich liebe den Style von Stella , war bei ihrer Show auf der Fashion Week in Paris.“ Hat ein Trendsetter wie Daur noch Überblick im eigenen Kleiderschrank? „Klar. Viele Sachen, die ich trage, sind Leihgaben. Ich gebe sie nach dem Tragen einfach zurück.“