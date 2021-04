In Hamburg: Tim Mälzer übernimmt Café mit Bootshaus – und ist „schockverliebt“

Eppendorf -

TV-Koch Tim Mälzer (50, „Kitchen Impossible“) will ein kleines Café in Hamburg-Eppendorf eröffnen. Es gehört zu einem Bootshaus mit Kanuverleih am Alsterwanderweg.



„Ich hatte mich sofort in den Ort schockverliebt. Es ist hier so muckelig, eine Hamburgensie“, sagte Mälzer der „Bild“-Zeitung.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hamburg: TV-Koch übernimmt drittes Restaurant

Als der Inhaber ihn gefragt habe, ob er das Café übernehmen wolle, habe er sofort „Ja“ gesagt. In zwei Wochen sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein.



Das könnte Sie auch interessieren: Kehrwiederpaket ausverkauft: „Die Solidarität in Hamburg ist einzigartig“

Mälzer betreibt in Hamburg bereits die Restaurants „Bullerei“ und „Die gute Botschaft“. (dpa)