In ein Hamburger Freibad eingestiegen?: „Strassenbande“-Rapper Gzuz verwirrt mit Video

Nach Schwan-Klatscher und „Sieg Heil“- Rufen, nun die nächste Aktion von Rapper Gzuz, die polarisieren dürfte. Der Hamburger postete auf Instagram mehrere Videos in einer sogenannten Story. Darauf zu sehen: Der mutmaßliche Einbruch des 31-Jährigen in das Kaifu-Freibad in Eimsbüttel.

Mit der Polizei steht der „187 Strassenbande“-Rapper auf dem Kriegsfuß, viele Dinge, die der 31-Jährige auf Instagram postete, sind bereits Teil von Ermittlungen der Polizei geworden. Nun hat der Hamburger mehrere kurze Videos veröffentlicht, auf dem er offenbar über die Mauer des Kaifu-Schwimmbads in Eimsbüttel klettert.

„Okay, let's go! Ich will hier grade in das Kaifu einbrechen“, beschreibt der Rapper das Vorhaben in dem Mitschnitt. „Okay, jetzt geht's los. Auf die alten Zeiten! Das war immer der Haupteingang vom Kaifu“, sagt er – und filmt dabei die Außenwand des Freibades.

Ob Gzuz eingebrochen ist oder nicht, bleibt unklar

Dann folgt das nächste Video, in dem der Rapper bereits im Freibad steht: „Wer hat mich gesehen? Ich weiß es nicht. Ab jetzt war eigentlich immer Handtuch hinlegen und so tun, als ob man dazu gehört.“ Ob der 31-Jährige wirklich in das Freibad eingebrochen ist, bleibt offen. Denn zwischen der Einstellung vor dem Kaifu und der Aufnahme aus dem Inneren des Freibades können Minuten liegen.



Ob der Rapper sich nun wie die anderen Gäste auch, eine Karte für das Schwimmbad gekauft hat oder nicht, ist unklar. Genug Geld für eine Karte, dürfte er angesichts seines gigantischen Erfolgs wohl übrig haben.