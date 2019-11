Hamburger Model Elena Carrière : Ungewöhnlicher Tipp! So lernt sie Männer kennen

Bei Heidi Klums Castingshow „Germany's next Topmodel“ wurde Elena Carrière vor drei Jahren Zweite. Als Model weiß sie, wie sie sich perfekt in Szene setzt, trägt Designerklamotten auf der Haut. Doch wer die Hamburgerin auf Social Media verfolgt, weiß auch, wie wichtig ihr Natürlichkeit ist. Da macht Elena Carrière auch beim Dating keine Ausnahme: Am besten sollte man Männer in Jogginghose kennenlernen, findet sie.

Für die 23-Jährige darf es bei Männern auch gerne mal der gemütliche Look sein, verriet sie im RTL-Interview auf den GQ-Awards in Berlin – zu denen sie selbst in einem sexy kurzen Pailettenkleid und Lederstiefeln über den roten Teppich lief. Aber wenn es ums Kennenlernen des anderen Geschlechts geht, kann es ruhig etwas weniger gestylt zugehen.

Hamburger Ex-GNTM-Model Elena Carriere: In Jogginganzug auf Männer-Fang

„Ich finde, wenn man auf der Suche nach einem Mann ist, sollte man im Jogginganzug rumlaufen, denn der Partner soll ja im Idealfall einen genau so am schönsten finden“, sagte die Tochter von Schauspieler Mathieu Carrière.

„Deswegen habe ich zum Flirten noch nie wirklich was sexymäßiges angezogen“, erklärt Carrière. Eine ziemlich entspannte Einstellung!

Ex-GNTM-Model Elena Carriere von schönen Männern begeistert

Aber dennoch: Auch ein schicker Anzug wie bei der „Men of the year“-Veranstaltung des Männermagazins am Wochenende macht was her. „Ich habe selten bei einer Veranstaltung so viele schöne Männer gesehen“, gesteht Elena Carrière lachend. Und schließlich zeigt sie ihren knapp 500.000 Followern auch gerne mal das eine oder andere sexy Strandbild mit viel nackter Haut. (mew)