Bald Boxkampf in der Ritze?: Rapper-Zoff zwischen 187 Strassenbande und Fler eskaliert

Wenn Bad Boys sich streiten, kann's schon einmal ganz schön ungemütlich werden. Das monatelange Gezoffe zwischen den Rappern Bonez MC und Gzuz von der 187 Straßenbande und dem Berliner Rapper Fler spitzt sich immer weiter zu: Jetzt wollen sich die Musiker in der Hamburger Kult-Kneipe „Die Ritze“ gegenseitig vermöbeln.

Schon seit Monaten dissen sich die Musiker auf Instagram, von beiden Seiten sprudeln über die Social-Media-Kanäle die Provokationen und Beleidigungen.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres fing der Riesen-Zoff zwischen den Skandal-Rappern an. Gzuz von der 187 Strassenbande soll ein Mädchen gedisst haben, das in einem Video ein Fler-T-Shirt getragen hat.

Seitdem sticheln die Streithähne mit kurzen Videos und Screenshots in ihren Instagram-Stories wie wild drauf los.

So veröffentliche Bonez MC von der 187 Straßenbande unter anderem einen älteren Chat-Verlauf mit Fler, in dem der schreibt: „Ich schwöre dir du Sohn eines basdards. Nicht mehr lange dann sehen wir uns.“

187 Strassenbande soll Fler kopiert haben

Flers Vorwurf an die Hamburger Rapper: Die 187 Strassenbande hätte seinen Style geklaut. In einem Interview mit TV Straßensound sagte er: „Die haben die Carlos von mir genommen. Die haben Straßenrap von mir genommen. Die haben die Red Skins-Jacken genommen. 187 ist wie Aggro Berlin."

Aggro Berlin ist das Berliner Rap-Label, das Fler gemeinsam mit anderen bekannten Rap-Größen wie Bushido und Sido Anfang der 2000er-Jahre gründete. Typisch für Aggro Berlin waren die äußerst aggressiven Rap-Texte - sie prägten maßgeblich das Genre des Gangsterraps.

Fler gegen Bonez MC und Gzuz

Doch nicht nur Bonez MC ist für Fler Staatsfeind Nummer eins, auch Gzuz von der Hamburger Rap-Band kriegt sein Fett weg. So postete Fler vor einigen Tagen einen alten Chatverlauf von ihm und Gzuz. Weihnachten 2018 schreib Gzuz ihm unter anderen in einer„netten“ Nachricht, dass er ja nie seine Mutter beleidigen würde, so wie Gzuz es getan hat. Außerdem: „Du hast ein ernsthaftes Problem mit mir.“

Gibt es in der Ritze bald den Showdown?

Nun könnte es schon bald ein Aufeinandertreffen der Kontrahenten geben - und da könnten ganz schön die Fäuste fliegen. Bonez MC hat Fler nach Hamburg eingeladen, um in der Kiez-Kultkneipe „Die Ritze“ den Zoff bei einem Boxkampf sportlich zu klären - natürlich vor Publikum.



Er schreibt: „Wir haben hier in Hamburg die Ritze, der Laden ist Legende und es sollte dir eine Ehre sein, dir genau dort die Fresse einschlagen zu lassen, wie ein Gangsterrapper.“

Fler hat Bock auf den Kampf auf dem Kiez

Auch Fler scheint angetan von der Idee und erklärt in seinen Instagram-Stories: „Jo Bonez, ich trau mir das auf jeden Fall zu. So jemanden wie dich kriege ich auf jeden Fall hin. Bei Gzuz weiß ich nicht, der ist groß, der trainiert.“



Auch hier lässt er es sich natürlich nicht entgehen, seinen Kontrahenten nochmal zu dissen: „Aber du trainierst gar nicht. Du bist gar nicht sportlich oder so. Gerüchte sagen, du bist extrem drogenabhängig.“

Der Berliner Gangsterrapper sagt weiter: „Wenn du das wirklich ernst meinst, ich komme nach Hamburg. Ich mag Hamburg. Deswegen sag Bescheid.“

Beide Lager scheinen anscheinend für den Kampf bereit zu sein - das ist in jedem Fall besser, als sich auf der Straße die Köpfe einzuschlagen.