Seit mehr als einem Jahrzehnt röstet Andreas Felsen, auch bekannt als „Pingo“, mit seiner Firma in Rothenburgsort fair gehandelten Kaffee. „Quijote Kaffee“ legt laut eigener Beschreibung Wert auf hohe Qualität und verantwortungsvollen Anbau. Das kommt bei der Kundschaft gut an – und offenbar auch bei den „Big Playern“ des Röstbohnen-Business. Unter anderem Tchibo soll sich eine Spur zu auffällig bei den Ideen der kleinen Rösterei bedient haben.

„Wir fühlen uns geehrt. Und wir sind verstört. Wir scheinen gute Ideen zu haben und auch die Größten der Branche zu inspirieren“, beginnt „Quijote Kaffee“ einen Facebook-Beitrag. Und wird direkt deutlich: Die junge Plattform 60beans, die zumindest bis zum gestrigen Mittwoch Jacobs-Erbe Johann Christian Jacobs als Geschäftsführer nannte, soll ungefragt Fotos von „Quijote Kaffee“ für den eigenen Onlineshop übernommen haben. Darauf sei Pingo selbst beim Rösten zu sehen gewesen.

Kaffee-Idee geklaut? Tchibo weist Vorwurf zurück

Doch damit nicht genug: Tchibo habe sich das Konzept und die Namensgebung für ein neues Produkt angeeignet. Dabei geht es um Kaffee aus Spezialitätenröstereien. Was „Quijote Kaffee“ als „X-Roast“ anbietet, heißt beim Hamburger Branchenriesen „Co-Roast“, zusätzlich versehen mit dem Hinweis „Hermetic X roasted“.

Damit kennzeichne Tchibo die Zusammenarbeit der eigenen Plattform „roasted.“ mit der Rösterei Hermetic Coffee Roasters, erklärt eine Sprecherin auf MOPO-Nachfrage. „‚Co- / x‘ ist ein üblicher Begriff zur Beschreibung einer Zusammenarbeit“, man sei „überrascht“ vom „Quijote Kaffee“-Vorstoß und wolle „unmittelbar“ das Gespräch miteinander suchen.

Erst im Mai war Tchibo durch zwei Taschen, die sich auffällig an denen der Marke „Wayks“ orientierten, in die Schlagzeilen geraten. „Wir orientieren uns an Trends, lassen uns inspirieren und entwickeln daraus unsere eigenen Produkte“, sagte ein Sprecher damals zur MOPO. Anderen Unternehmen wolle Tchibo jedenfalls nicht schaden.

Das sieht „Quijote Kaffee“ anders: „Kaffeekonzerne und Investoren versuchen, ein großes Stück des Kuchens dieses spannenden Sektors unter ihre Kontrolle zu bringen, indem sie sich zwischen Kaffeerösterei und Kundschaft stellen“, heißt es. Auch die Branchenführer setzen immer öfter auf Portale, über die sie speziell geröstete Kaffees anbieten, die sich von den üblichen Supermarktwaren abheben – und stoßen damit in die Nische der kleinen, unabhängigen Röstereien vor.

„Quijote Kaffee“ wirft Röstereien mangelnde Transparenz vor

Ein weiterer Vorwurf: Tchibo habe sich Begriffe angeeignet und das neue Kaffee-Konzept fast mit denselben Worten wie „Quijote“ beschrieben, ohne sie aber zu konkretisieren. „Der Begriff ‚Transparenz‘ wird mittlerweile genauso inhaltsleer verwendet wie die Bezeichnung ‚Direkter Handel‘“, legt die Hamburger Rösterei in einem weiteren Post nach. Gemeint sind unter anderem mangelnde Informationen bezüglich Nachverfolgbarkeit des Rohkaffees und Entlohnung der Kaffeefarmer:innen, für deren Aufklärung sich Quijote bereits seit Jahren einsetze. Dabei sei Tchibo auch keine Ausnahme: „Viele kleine Röstereien in Deutschland treiben genauso wider besseren Wissens Schindluder mit diesen Begrifflichkeiten“.

Im Falle des möglichen Bilderklaus durch 60beans habe die Rösterei mittlerweile den Fotografen informiert und sei an einem direkten Gespräch interessiert, bevor ein rechtlicher Beistand eingreifen müsse. Die MOPO konnte 60beans bis zum Mittwochabend weder telefonisch noch schriftlich für eine Stellungnahme erreichen.