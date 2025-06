Volle Bahnsteige, Verspätungen – und ganz viel Hektik: Das ist der Alltag für über 550.000 Fahrgäste, die täglich den Hamburger Hauptbahnhof passieren. Dass sich an dieser Situation etwas ändern muss, darüber herrscht weitgehend Einigkeit: Das denkmalgeschützte Gebäude soll nicht nur mit einer spektakulären Glashalle erweitert werden, auch U-Bahn- und Tunnelprojekte sind in Planung. Diese Maßnahmen verwandeln den ohnehin schon überlasteten Hauptbahnhof in den kommenden Jahren in eine riesige Baustelle. Kann das gelingen und wann starten die Bauarbeiten? Die MOPO gibt einen Überblick.