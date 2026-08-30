Zwischenfall am Hamburger Flughafen: Ein Airbus A220, der auf dem Weg von Kopenhagen nach Paris war, musste am Hamburger Flughafen zwischenlanden – wegen Problemen in der Luft.

Laut Reportern vor Ort blieb die Maschine etwa zehn Minuten lang auf der Landebahn in Hamburg stehen und wurde von der Flughafenfeuerwehr inspiziert.

Zwischenlandung am Flughafen Hamburg – das sagt der Airport

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Eine Sprecherin des Flughafens Hamburg bestätigt den Vorfall der Air-France-Maschine „AF 1351“ gegenüber der MOPO: „Es gab keine Verletzten, die Passagiere sind ganz regulär ausgestiegen. Die Maschine wurde von unserer Feuerwehr überprüft und es gab keine Feststellungen. Der Flugbetrieb lief ebenfalls normal weiter.“

Um welche Probleme es in der Luft ging, bleibt zunächst unklar. Die Sprecherin könne derzeit nur mutmaßen und verweist auf die Airline: „Oft sind dies ungewöhnliche Gerüche oder Ähnliches. So etwas wird dann bei einer Zwischenlandung schnell überprüft. Dann entscheidet die Airline, ob die Maschine weiterfliegt oder die Passagiere umgebucht werden.“ (mp)