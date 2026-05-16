Pro-Palästina-Demo kleiner als erwartet

10.000 Teilnehmer hatten die Organisatoren zur pro-palästinensischen Demo an den Landungsbrücken angemeldet, gekommen sind nach Polizeischätzungen bislang rund 1000 Menschen. Rund um den Jahrestag der „Nakba“ am 15. Mai, der Vertreibung arabischer Palästinenser während des Palästinakrieges vor 78 Jahren, finden europaweit Demonstrationen statt. In Hamburg werden für den Zug zeitweise Straßen gesperrt.

Die Demonstration zieht von den Landungsbrücken über Baumwall, Rödingsmarkt, Rathausmarkt und Jungfernstieg zum Stephansplatz. Der Protest ist Abschluss und Höhepunkt des umstrittenen pro-palästinensischen Camps an der Moorweide. Noch am Sonnabend sollen die Zelte und Pavillons wieder abgebaut werden.

Unter dem Motto „Stop Nakba Now“ werfen die Aktivisten Israel vor, seit Oktober 2023 in Gaza einen Genozid zu betreiben. Zu den Organisatoren zählt die extrem judenfeindliche Gruppe „Thawra! Hamburg“, die vom Verfassungsschutz als gesichert extremistisch eingestuft wird.

Pro-Palästina-Demo: Höhepunkt des Camps auf der Moorweide

In Hamburg hatte der Standort des anti-israelischen Protestcamps auf der Moorweide für Empörung gesorgt, da sich im Dritten Reich auf dem Platz Juden einfinden mussten, um von dort in die Todeslager gebracht zu werden. Politiker und die jüdische Gemeinde sahen darin eine Provokation, das Verwaltungsgericht gestattete das Camp jedoch.

Als Reaktion auf das pro-palästinensische Camp hatte die Hamburger Anwältin Christiane Yüksel in der vergangenen Woche ein proisraelisches „Zion Camp“ in der Nähe der Moorweide angemeldet. Die Gruppe um Yüksel, darunter Exil-Iraner und Mullah-Gegner hielt auch während der Pro-Palästina-Demo eine kleine Mahnwache mit rund 40 Teilnehmern am Jungfernstieg ab.

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Laut Polizei verläuft die Pro-Palästina Demo bislang friedlich. Straßensperrungen sorgen für kurzzeitige Verkehrsprobleme.

Der Gaza-Krieg war ausgebrochen, nachdem die palästinensische Hamas einige Tage zuvor ein Massaker unter Israelis begangen hatte und fast 1200 Menschen getötet hatte. Die israelische Armee hat seitdem rund 70.000 Palästinenser getötet, wie israelische Behörden einräumen. Organisationen wie Amnesty International, der UN-Menschenrechtsrat sehen darin einen Genozid, Südafrika hat Israel gar vor dem Internationalen Gerichtshof angezeigt.