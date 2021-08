Pro-Erdogan-Demonstranten: Aufzug durch Hamburg zur Erinnerung an Putschversuch

Neustadt/ Rotherbaum –

„Gegen Putschisten“ stand unter anderem auf den Schildern der Demonstranten, die am Mittwochabend vom Gänsemarkt aus in Richtung türkischem Konsulat starteten. Pro-Erdogan-Demonstranten wollten an die Opfer des gescheiterten Putschversuches von vor vier Jahren in der Türkei erinnern.

Insgesamt versammelten sich 105 Teilnehmer am Gänsemarkt, teilte der Lagedienst der Polizei am Donnerstag mit. Von 18 bis etwa 20 Uhr zogen die Demonstranten vorbei am Bahnhof Dammtor bis zum türkischen Konsulat. Veranstalter sei die „Union Internationaler Demokraten“ gewesen.

Hamburg: Pro-Erdogan-Demonstranten erinnern an Putschversuch

Mit vielen türkischen Fahnen, Andenken an die Opfer und Schildern zogen die Demonstranten durch die Hamburger Straßen. Am türkischen Konsulat wurden Reden gehalten und gemeinsam die Nationalhymne gesungen.

Der Aufzug sei friedlich abgelaufen, heißt es von Seiten des Polizei-Lagedienstes. Nach knapp zwei Stunden löste sich der Zug wieder auf.

Hamburg: Die UID wird vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet

Die „Union Internationaler Demokraten“ (UID) beschreibt sich selbst als ein Zusammenschluss zur Förderung des politischen, sozialen und kulturellen Engagements der Türken in der Europäischen Union. Gerade in Deutschland ist die Organisation sehr aktiv.

Seit 2018 wird die UID allerdings vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet. Grund: Es handele sich bei der UID nicht um eine unabhängige Interessenvertretung türkischer Migranten, sondern um eine regierungsnahe Organisation der türkischen Regierungspartei AKP. (sr)