Die Erfindung einer Frankfurter Mutter soll nun auch auf Spielplätzen im Bezirk Altona das Pipi-Problem lösen.

Sie heißen „Oiletten“, funktionieren nach dem „Prinzip Hundebeutel“ und sollen auf Antrag der FDP bald auf Kinderspielplätzen im Bezirk Altona aufgestellt werden. Die Idee stammt von einer Mutter, die die Nase voll hatte von dem „Problem der blöden fehlenden Klos auf Spielplätzen“. Altona könnte zum Hamburger Pilotprojekt werden.

Kathrin Valencia (38), alleinerziehende Mutter aus Frankfurt, war es irgendwann leid: „Wenn mein Kind aufs Klo musste, war es immer vorbei mit dem Spielplatz, dann mussten wir nach Hause.“ Hinter einen Busch gehen: unschön und spätestens beim großen Geschäft eklig und eigentlich unmöglich.

Ihr fiel auf: „Hundebeutel gibt es an jeder Ecke, den Hundehaltern geht es besser.“ Als Artdirektorin ist Kathrin Valencia es gewohnt, kreative Lösungen zu finden: „Also fing ich an, zu zeichnen, und ein befreundeter Metallbauer hat mir einen Prototypen gebaut.“ Ergebnis: eine Metallstange mit einem Tütenspender, ein kleiner Ring in Kniehöhe für kleine Popos zum Draufsetzen und ein Abfalleimer.

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„Oilette“: So funktioniert das Kinderklo

Das Prinzip ist bestechend einfach: Tüte über den Ring ziehen, Kind rauf, Tüte verschließen, rein in den Abfalleimer – und der Spaß auf Schaukel und Rutsche kann weitergehen. Kosten: rund 7000 Euro inklusive Sichtschutz und 1200 Beuteln. Zum Vergleich: Das öffentliche Klo am Bahnhof Altona hat 250.000 Euro gekostet.

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Tütenspender plus Ring zum Draufsetzen: So sieht eine „Oilette“ mit Sichtschutz aus. Oilette GmbH

Kathrin Valencia gründete das Unternehmen „Oilette“: „Es sollte ein Name sein, der für Kinder leicht auszusprechen und international verständlich ist.“ Seit der Erfindung im März 2024 haben schon 24 Städte in Deutschland die einfachen Kinderklos an Spielplätzen aufgebaut, Kommunen in Frankreich und Großbritannien haben angefragt – in Hamburg allerdings gibt es bislang keine einzige „Oilette“.

Altona soll Modellbezirk für Kinderklos werden

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Katarina Blume, FDP-Abgeordnete im Bezirk Altona, will das ändern und beantragt ein Pilotprojekt. Altona mit seinen vielen Familien und Spielplätzen eigne sich besonders „als Modellbezirk für ein Hamburger Pilotprojekt“, so Blume. Sie hat selbst drei inzwischen erwachsene Kinder, und erinnert sich gut an die Zeiten, als ein Spielplatzbesuch abrupt endete, weil ein Kind mal „musste“.

Im Altonaer Hauptausschuss stieß der FDP-Antrag auf Wohlwollen bei Grünen und SPD, allerdings müsse die Zuständigkeit für das Pilotprojekt geklärt werden. Stellt der Bezirk die einfachen Kinderklos auf? Die Umweltbehörde? Die Stadtreinigung? Am 9. September befasst sich der Grünausschuss Altona mit dem Thema „Oilette“.

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass das klappt“, so Blume. Und Kathrin Valencia? Die Unternehmensgründerin hat eine Vision: „Dass Eltern auf der Suche nach einem Klo in Zukunft einfach nur den nächsten Spielplatz aufsuchen müssen, weil da mit Sicherheit eine Oilette steht.“