Prinzessin Kate wohnt jetzt auf dem Kiez

Die Promi-WG hat eine neue Mitbewohnerin: Prinzessin Kate ist ins Panoptikum eingezogen – und wohnt jetzt mit Ed Sheeran, Udo Lindenberg und Barack Obama unter einem Dach.

Das Hamburger Wachsfigurenkabinett an der Reeperbahn hat royalen Zuwachs bekommen: Prinzessin Kate ist im Panoptikum eingezogen. Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) steht nun mit einem langen, dunkelgrünen Paillettenkleid im Foyer der Touristenattraktion.

Mehrere Monate Arbeit an der Figur der Princess of Wales

In diesem Dress der Designerin Jenny Packham hatte Kate unter anderem im November 2021 in der Londoner Royal Albert Hall alle Blicke auf sich gezogen. „Wir haben nicht nur das Outfit, sondern auch das Make-up der Figur einem öffentlichen Auftritt nachempfunden, es aber gleichzeitig royal dezent gehalten. Natürlich durfte der für Kate typische Lidstrich nicht fehlen – ergänzt mit leichten Smokey Eyes“, sagte Künstlerin Lisa Büscher laut Mitteilung.

Sie fertigte die Princess of Wales in monatelanger Arbeit gemeinsam mit ihrem Team in ihrem Atelier an. Dafür hatten sie den Angaben zufolge Hunderte Fotos der Adligen studiert.

„Das strahlende Lächeln der Prinzessin, das die Menschen in seinen Bann zieht und bei dem oft ihre perfekten Zähne zu sehen sind, war sowohl künstlerisch als auch technisch die größte Herausforderung bei der Umsetzung der Figur. Allein in die obere Zahnreihe sind 30 Stunden Arbeit geflossen“, sagte Büscher. Sie fertigte Zähne und Augen als Einzelstücke aus Kunstharz an. Kate steht nun neben der Wachsfigur von Queen Elizabeth II.

Panoptikum: Selfies mit mehr als 120 Promis möglich

Im Hamburger Wachsfigurenkabinett Panoptikum stehen Figuren von mehr als 120 bekannten Menschen aus Kunst und Kultur, Sport und Politik, Gesellschaft und Geschichte. Selfies mit den Promis sind ausdrücklich erlaubt. Das Wachsfigurenkabinett gilt eigenen Angaben zufolge als das älteste in Deutschland und wird derzeit in vierter und fünfter Generation geführt.