Hamburg im Zeichen des Regenbogens: Bereits vergangenen Freitag ist die Pride Week offiziell mit dem Hissen der Regenbogenflagge am Rathaus gestartet. Bunt und vielfältig ist die Woche seitdem, mit Veranstaltungen rund um das queere Leben in der Stadt. Ein Höhepunkt ist die Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) am Samstag. Die MOPO hat mit Manuel Opitz vom Verein „Hamburg Pride“ darüber gesprochen, was ihm durch den Kopf geht, wenn die Regenbogenfahne den Bundeskanzler an ein Zirkuszelt erinnert, ob die Stimmung gegen queere Menschen feindseliger geworden ist und welche neuen Highlights die CSD-Demo bereithält.

MOPO: „Queere Menschen schützen“ lautet das Motto. Was ist die größte Bedrohung?

Manuel Opitz: Ein gesellschaftlicher Rückschritt. Queere Menschen werden unsichtbar gemacht, queere Symbole nicht mehr gezeigt, wie jüngst in Berlin.