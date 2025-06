Der im Jahr 2023 präsentierte Siegerentwurf war gigantisch: Auf der Veddel will die Hochbahn ein riesiges, zweiteiliges Gebäude bauen, in dem mehr als 100 Busse gestapelt werden können. Aber das ist nicht alles: Der „Zusammenhub“ soll gleichzeitig zu einem Quartierstreff werden, der den bislang deutlich vernachlässigten Stadtteil aufwerten soll. In diesem Jahr sollten eigentlich die Bagger anrollen – doch daraus wird erst einmal nichts.