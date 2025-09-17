mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Harburger Fußgängerzone

In der Harburger Fußgängerzone ist immer viel Betrieb. Ob die Läden gute Geschäfte machen, ist eine andere Frage. Foto: dpa/Marcus Brandt

  • Harburg

paidPresse ausgeschlossen! Dubiose Geheimhaltung der Pläne für Problem-Einkaufsmeile

kommentar icon
arrow down

Brautmoden, Goldschmuck, Apotheken und Gemüsehändler – der Laden-Mix in der Harburger Fußgängerzone ist nicht gerade originell und war schon mal vielseitiger – vor Phoenix-Center und Online-Boom. Nun soll die Straße für Millionen aufgehübscht werden. Fünf Entwürfe sind in der engeren Auswahl und können bald in der TU Harburg begutachtet werden – allerdings nicht von der Presse. Über Pflastersteine und Straßenbäumchen darf nicht berichtet werden!

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test