Brautmoden, Goldschmuck, Apotheken und Gemüsehändler – der Laden-Mix in der Harburger Fußgängerzone ist nicht gerade originell und war schon mal vielseitiger – vor Phoenix-Center und Online-Boom. Nun soll die Straße für Millionen aufgehübscht werden. Fünf Entwürfe sind in der engeren Auswahl und können bald in der TU Harburg begutachtet werden – allerdings nicht von der Presse. Über Pflastersteine und Straßenbäumchen darf nicht berichtet werden!

