Premium-Immobilie in Hamburg: Alsterhaus verkauft – das sind die neuen Eigentümer

Nach dem Insolvenz-Strudel der Signa GmbH ist das Hamburger Alsterhaus gerettet. Eine Investment- und Beteiligungsholding mit Sitz in München wird das traditionsreiche Haus übernehmen.

Das Family Office der Schoeller Group und eine große deutsche Pensionskasse, die nicht namentlich genannt wird, gründen gemeinsam ein sogenanntes Joint Venture, mit dem sie sich die Kosten und Risiken für das Haus teilen. Betrieben wird es auch in Zukunft weiterhin von der KaDeWe-Gruppe in Berlin. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Bei der Schoeller Group handelt es sich um ein Familienunternehmen, besonders bekannt für die Herstellung von Verpackungen und für Immobiliendeals.

Alsterhaus Hamburg: Neuer Inhaber nach Signa-Insolvenz

Bis zu ihrer Insolvenz hielt die Signa-Gruppe von Skandal-Unternehmer René Benko 49,9 Prozent des Alsterhauses, die andere Hälfte gehörte der thailändischen Central Group. Diese hatte das Einkaufshaus seit 2024 allein geführt – bis heute.

Das könnte Sie auch interessieren: Kinder fahren immer schlechter Rad: Polizist teilt gegen Elterntaxis aus

Für die Kunden wird sich vorerst nichts ändern, da der Betreiber gleich bleibt. Eine kleine Neuerung gab es bereits im November des vergangenen Jahres, als die Pariser Traditionspatisserie Ladurée mit ihren berühmten Macarons im Eingangsbereich des Alsterhauses ihren Hamburger Standort eröffnete. (prei)