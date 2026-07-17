Die Luxus-Expeditionsyacht „Scenic Eclipse II“ läuft Anfang August erstmals Hamburg an. Im Hafen ist für die Premiere einiges geplant.

Das Luxus-Expeditionskreuzfahrtschiff „Scenic Eclipse II“ wird am 3. August erstmals den Hamburger Hafen anlaufen. Das Schiff soll gegen 19 Uhr am neuen Cruise Terminal HafenCity festmachen und dort feierlich empfangen werden.

Am folgenden Tag stehen unter anderem eine offizielle Begrüßungszeremonie an Bord sowie Schiffsbesichtigungen für geladene Gäste auf dem Programm. Beim Auslaufen am 4. August gegen 18 Uhr wird die 168 Meter lange „Scenic Eclipse II“ traditionell von der Hamburger Feuerwehr mit einem Wasserfontänen-Gruß verabschiedet. Die Webseite „Kreuzfahrt-Aktuelles“ berichtete zuerst.

Die Yacht bietet Platz für maximal 228 Passagiere und gilt als eines der exklusivsten Expeditionskreuzfahrtschiffe der Welt. Neben Butler-Service und Gourmet-Restaurants gehören auch Hubschrauberflüge und Tauchgänge mit einem bordeigenen U-Boot zum Angebot. (rei)