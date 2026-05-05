Premiere auf der Schiene: Erstmals fährt ein ICE von Hamburg nach Sylt

Mit Nordseewasser und kräftigen Shantychor-Gesängen ist auf Sylt der erste Zug der jüngsten ICE-Generation getauft worden. Der ICE L „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“ ist seit dem 1. Mai zwischen Hamburg und der Nordseeinsel unterwegs – als erster Hochgeschwindigkeitszug überhaupt. Es war bundesweit die erste Taufe eines Zuges aus dieser neuen Flotte, so ein DB-Sprecher.

„Von diesem neuen Zug profitieren nicht nur Sylt-Gäste, sondern auch die Urlauber in Büsum, Bad St. Peter-Ording und auf den anderen nordfriesischen Inseln“, sagte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Dienstag in Westerland auf Sylt.

ICE L auf Sylt: barrierefrei und familienfreundlich

Taufpaten waren neben Madsen auch Franziska Junge, Leiterin des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, sowie Ute Plambeck, Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Hamburg und Schleswig-Holstein. Auch Sylts Bürgermeisterin Tina Haltermann (parteilos) war dabei.

Barrierefreier Einstieg: Der ICE L „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“ steht im Bahnhof von Westerland (Sylt). Lea Albert/dpa Barrierefreier Einstieg: Der ICE L „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“ steht im Bahnhof von Westerland (Sylt).

„Die heutige Taufe steht symbolisch für die Verbindung von hohem Reisekomfort und Naturschutz“, sagte Plambeck. Der neue DB-Zug biete stufenlosen Einstieg, neues Innendesign, viel Platz für Familien und verbesserten Mobilfunkempfang. Besonders ist der barrierefreie Einstieg ohne Treppen. Das „L“ steht laut Bahn für „Low floor“.

„Nationalpark Wattenmeer“: Zeichen für klimafreundliche Mobilität

Franziska Junge betonte die Bedeutung klimafreundlicher Mobilität, um Naturerlebnisse umweltschonend zu ermöglichen. Die Taufe auf den Namen „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“ sei eine besondere Würdigung dieses einzigartigen Naturraums, den man seit 40 Jahren schütze. Das Wattenmeer sei ein „Hotspot der Biodiversität“ und zugleich ein sensibles Ökosystem, das unter Druck stehe.

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Seit dem 1. Mai fährt der neue ICE L mehrmals täglich von Hamburg nach Westerland. Am 14. Juni soll die Direktverbindung Westerland–Berlin wieder starten. Am 11. Juli folgen weitere touristische Verbindungen von Frankfurt am Main über Gießen sowie von Köln über Münster nach Westerland. Erstmals rollen damit ICE-Züge über den Hindenburgdamm nach Sylt, sagte ein DB-Sprecher der dpa. Der ICE L ersetzt die bisherigen Intercity-Züge. Die Fahrzeit vom Hauptbahnhof bis Westerland beträgt rund drei Stunden. (dpa/mp)