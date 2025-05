Nach dem Einbruch in den Jahren 2022 und 2023, ausgelöst durch hohe Zinsen und große Verunsicherung auf dem Markt, zeigen Hamburgs Immobilienpreise inzwischen wieder einen leichten Aufwärtstrend. Dennoch sind Eigentumswohnungen in vielen Stadtteilen weiterhin günstiger als noch vor wenigen Jahren. An der Spitze der teuersten Lagen steht – wenig überraschend – ein dafür bekannter Stadtteil.