Preise für engagierte Hamburger: „Projekte zeigen, wie stark unsere Stadt ist“

Sie haben sich auf herausragende Weise für Menschen in Hamburg eingesetzt. Zwei Initiativen und eine Privatperson sind jetzt mit dem Annemarie-Dose-Preis 2025 ausgezeichnet worden. Mit jeweils 6666 Euro erreichte die Dotierung die höchste Summe seit Bestehen des Preises.

Der Preis ist erstmals zusammen mit MenschHHamburg e. V. und der Hamburger Tafel vergeben worden. Die erste Auszeichnung bekam das Projekt „Hege Helping Hands“, das Kinder aus Zuwandererfamilien mit kreativen Lesegeschichten beim Deutschlernen unterstützt. Die Jury lobte den alltagsnahen Nutzen für Schulen und Familien. Neben der Dotierung gab es auch einen Sachpreis: ein Jahr lang zwei Premierenplätze im Ernst Deutsch Theater.

Annemarie Dose Preis für inklusives Segel-Projekt

Ebenfalls geehrt wurde die Initiative „Wir sind Wir – Inclusion in Sailing e. V.“, die Kindern mit Behinderung inklusive Segelerlebnisse auf der Alster ermöglicht. Das Projekt steht für gelebte Inklusion und praktische Professionalität. Die Initiative bekam dazu einen Breuninger-Gutschein über 666 Euro.

Der Einzelpreis ging an Svenja Weber vom Dialoghaus Hamburg. Sie wurde für ihren „außergewöhnlichen Einsatz“ in der schwierigen Zeit nach der Pandemie ausgezeichnet. „Trotz erheblicher Einbrüche nach der Pandemie kämpfte sie mit beeindruckender Energie und Führungsstärke für Stabilität, Perspektive und den Erhalt der Arbeitsplätze“, hieß es in der Begründung der Jury.

„Hamburg ist Hauptstadt des zivilgesellschaftlichen Engagements“

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte: „Hamburg ist Hauptstadt des zivilgesellschaftlichen Engagements.“ Trotz aller Widrigkeiten würden Projekte wie diese zeigen, wie stark die Stadt sei, wenn Menschen füreinander einstehen, führte der Finanzsenator aus.

Der Annemarie Dose Preis wird seit 2019 verliehen. Damit werden innovative Engagement-Projekte ausgezeichnet, die in herausragender Weise den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Hamburg stärken. Annemarie Dose hat im Jahr 1994 die Hamburger Tafel gegründet. Der Verein sammelt überschüssige Lebensmittel und verteilt sie an Bedürftige. Die Hamburgerin starb 2016 im Alter von 87 Jahren. (tb)