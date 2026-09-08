Zum 25. Mal wurde der Hamburger Gründerpreis verliehen. In drei Kategorien zeichnete die Haspa verschiedene Hamburger aus.

Drei Unternehmen zeichneten die Haspa und das Abendblatt beim Hamburger Gründerpreis 2026 aus. HASPA/ROMANUS FUHRMANN

Zum 25. Mal wurde am 7. September der Hamburger Gründerpreis verliehen. Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr der Rohkaffeehändler Michael R. Neumann, das Schienenbauunternehmen Wilke und das BioTech-Scale-up Microharvest. Das teilte die Haspa in einer Pressemitteilung mit.

Der Preis wird jährlich von der Sparkasse Hamburg und dem „Abendblatt“ verliehen und möchte so, laut Haspa-Vorstandssprecher Dr. Harald Vogelsang, unternehmerische Initiative, Mut und Erfolg würdigen.

In der Kategorie Existenzgründer wurde das Hamburger BioTech-Scale-up MicroHarvest ausgezeichnet. Mit ihrer entwickelten Methode können sie ein Proteinpulver erzeugen, welches ohne Tierhaltung auskommt.

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Die Wilke Unternehmensgruppe erhält den Preis in der Kategorie Aufsteiger. Das Unternehmen vereint heute mehrere spezialisierte Gesellschaften unter einem Dach und deckt damit ein breites Leistungsspektrum im Gleisbau und der Bahninfrastruktur ab. Der dritte Preis in der Kategorie „Lebenswerk“ geht an Michael R. Neumann, Gründer der Neumann Kaffee Gruppe, die zu den weltweit führenden Rohkaffeehändlern zählt.

Die Auszeichnungen verlieh die Haspa im Rahmen einer Gala in der Fischauktionshalle. (pli)