25 Euro in der Tasche – und ab auf den Dom: Was lässt sich für das Geld erleben, wo wird es knapp und wann ist das Budget aufgebraucht?

25 Euro auf dem Hamburger Dom – da kommt man nicht besonders weit, könnte man meinen. Aber ein paar Fahrgeschäfte, eine Portion Schmalzkuchen oder ein bisschen Buden-Zauber sind durchaus drin. Die MOPO hat den Preis-Check gemacht und ausprobiert, wie viel Dom-Vergnügen sich mit diesem Budget herausholen lässt.

Schon beim Betreten des Hamburger Doms wird schnell klar: Wer hier unterwegs ist, hat die Qual der Wahl. An jeder Ecke locken Fahrgeschäfte, blinkende Lichter und Essensstände. Mal geht es hoch hinaus, mal schnell im Kreis – und zwischendurch lockt der Duft von Süßigkeiten. Doch wer nicht aufpasst, hat sein Budget schnell verspielt.

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Dom in Hamburg: Wie weit kommt man mit 25 Euro?

Für heiße Tage ist die Wasserbahn „Atlantis Rafting” ein guter Startpunkt. Allerdings sind dafür gleich einmal sechs Euro fällig – für eine vergleichsweise kurze Fahrt. Es geht ein paar Meter hoch und anschließend stromabwärts. Dabei dreht man sich ein paar Mal im Kreis und bekommt den einen oder anderen Wasserspritzer ab.

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Besonders turbulent geht es dabei allerdings nicht zu. Eine große Wildwasserbahn sollte man nicht erwarten, auch richtig nass wird man nicht. Ist man aber ohnehin nicht auf die ganz wilden Fahrgeschäfte aus, ist das Erlebnis zum Preis von 6 Euro vielleicht keine schlechte Wahl.

Fahrt mit dem „Nordic Tower“ kostet 7,50 Euro

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Ein paar Schritte weiter wartet der „Nordic Tower“. Das 80 Meter hohe Kettenkarussell gehört zu den höchsten seiner Art in Deutschland. Auch hier ist die Fahrt recht kurzweilig: Ein klassischer Starflyer – man sitzt in Sitzen, die an Ketten befestigt sind, und dreht sich im Kreis, während der Turm einen immer weiter nach oben zieht. Das Gefühl des freien Fliegens in großer Höhe? Nicht schlecht! Dafür zahlt man allerdings gleich weitere 7,50 Euro.

Der „Nordic Tower“ hebt Besucher hoch über den Hamburger Dom. picture alliance / imageBROKER | Thomas Lammeyer

Wer zwischendurch seine Geschicklichkeit testen möchte, kann sich beim Dosenwerfen versuchen. Für 4,50 Euro gibt es drei Bälle. Aus rund fünf Metern Entfernung auf eine fünfstöckige Reihe von Dosen zu zielen, ist dabei gar nicht einmal so einfach.

Und dann wäre da natürlich noch das Essen. An fast jeder Ecke des Doms kommt man an einem Stand vorbei – und besonders die Schmalzkuchen erfreuen sich großer Beliebtheit. Die kleinen, in Fett ausgebackenen Stücke aus süßem Hefeteig sind weich und fluffig und werden beispielsweise mit Nutella übergossen. Lecker – und vor allem dann geeignet, wenn der Hunger schon etwas größer ist. Kostenpunkt: 8 Euro.

Keine schlechte Idee: Schmalzkuchen auf dem Hamburger Dom

Lecker – und vor allem dann geeignet, wenn der Hunger schon etwas größer ist. Am Ende eines Dom-Ausflugs dürfte eine ordentliche Portion Schmalzkuchen nicht die schlechteste Idee sein.

Bei der Dom-Runde haben wir für folgenden Spaß bezahlt:

6 Euro für Atlantis Rafting

7,50 Euro für den Nordic Tower

4,50 Euro fürs Dosenwerfen

8 Euro für Schmalzkuchen

Gesamt: 26 Euro.

Wer also einen Euro mehr als die angepeilten 25 Euro ausgibt, bekommt bereits einen kleinen Dom-Nachmittag zusammen.

Variante zwei: kein Schmalzkuchen, dafür Achterbahn fahren

Keinen Hunger, dafür noch Lust auf eine ordentliche Portion Adrenalin? Dann lässt sich das Budget auch anders einsetzen.

Der „Rock & Roller Coaster” ist eine 20 Meter hohe Achterbahn im Stil der 50er-Jahre. Loopings gibt es hier zwar nicht, dafür mehrere Steilabfahrten und Schrägbahnen.

Mit 25 Euro auf dem Hamburger Dom: Das ist alles drin

Wer nicht ganz so schwindelfest ist, dass er sich an den Olympia Looping heranwagen möchte, aber trotzdem nicht ohne Achterbahn-Erlebnis vom Dom nach Hause gehen will, findet hier eine gute Alternative. Eine Fahrt kostet 7,50 Euro. Macht insgesamt 25,50 Euro. Knapp über dem Budget – dafür gibt es Wasserbahn, Kettenkarussell, Geschicklichkeitsspiel und Achterbahn.

So oder so: Der Hamburger Dom ist kein günstiges Vergnügen. Der „Olympia Looping” kostet 12,50 Euro pro Fahrt und liegt damit an der Spitze. Bei den Fahrgeschäften für Jugendliche und Erwachsene werden meist 5 bis 9 Euro, bei Kinderkarussells 4 bis 6 Euro fällig.

Der Rock & Roller Coaster bei Nacht, mit Beleuchtung. picture alliance / imageBROKER | J. de Cuveland

Da ist das 25-Euro-Budget schnell aufgebraucht. Ob sich ein paar Minuten Fahrspaß dafür lohnen, muss jeder für sich entscheiden. Unser Preis-Check zeigt aber: Auch mit 25 Euro lässt sich auf dem Dom einiges erleben. Kleiner Tipp: Mittwochs ist Familientag, dann sind die Attraktionen für alle etwas günstiger.