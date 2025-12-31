Pakete kommen nicht an: Das Postleitzahlen-Rätsel von Hamburg

Ohne sie geht nichts, zumindest wenn es um Pakete geht: die Postleitzahl. In Hamburg sorgt eine vermeintlich geänderte Postleitzahl jetzt dafür, dass Sendungen nicht mehr ankommen. Ich habe mich durch Warteschleifen, widersprüchliche Informationen und digitale Stolperfallen gekämpft, um endlich herauszufinden, wo meine Pakete landen. Das Resultat: verwirrend.

Als nicht gerade wohlhabende Studentin in Hamburg wollte ich meine Liebsten dieses Weihnachten mit selbstgemachten Geschenken überraschen. In diesem Jahr habe ich auf den Häkel-Trend gesetzt und eine größere Bestellung bei einem Online-Shop für Häkelbedarf aufgegeben – bereits am 15. November. Doch Weihnachten ist längst vorbei und das Paket wurde bereits zum dritten Mal wieder zum kleinen Online-Shop zurückgeschickt.

Pakete kommen nicht an: Stimmt die Postleitzahl nicht mehr?

Die Ursache für das Chaos: unsere Postleitzahl. Als Paketsendungen in unsere WG im Grindelviertel zunehmend ausblieben, wurden meine Mitbewohnerinnen und ich misstrauisch. Eine Google-Recherche brachte Erstaunliches zutage: An unserer Adresse war plötzlich eine neue Postleitzahl angegeben: aus der 20146 wurde die 20357.

Wir durchforsteten weiter das Netz, überprüften Postleitzahl-Finder und stellten fest, dass die neue Zahl fast überall auftauchte. Also gaben wir bei Bestellungen fortan die angeblich richtige Postleitzahl an – in der Hoffnung, dass unsere Lieferungen endlich ankämen. Doch auch damit änderte sich nichts. Vielleicht, dachten wir, sind die Paketdienste noch nicht über die Änderung informiert.

Ein Anruf bei der Post bringt etwas Klarheit

Kann eine offizielle Adressänderung so undurchsichtig ablaufen? Kaum vorstellbar. Anruf bei DHL, um zu klären, welche Postleitzahl dort hinterlegt ist. Der Kundenservice: überfragt. Also kontaktierte ich die Deutsche Post, die für alle Postleitzahlen zuständig ist. Nach kurzer Rücksprache rief ein Mitarbeiter zurück – und erklärte: Es habe nie eine Änderung der Postleitzahl gegeben. Unsere alte Adresse war weiterhin gültig. Auf die Frage, warum Google und PLZ-Finder diese als geändert anzeigten, hatte er keine Antwort.

Wie Google darauf kommt, unsere Adresse einfach zu ändern? Hätten wir gerne gewusst, doch der amerikanische Tech-Gigant weist jede Nachfrage ab. Immerhin hat sich eines geklärt: Meine Adresse ist nach wie vor die alte. Hoffentlich erreichen meine Pakete bald ihr Ziel, damit ich rechtzeitig für das nächste Weihnachten selbst gehäkelte Geschenke verschicken kann. Die kleine fünfstellige Zahl hat mir gezeigt, wie sehr wir uns auf digitale Systeme verlassen – und wie fragil sie manchmal sind.