„Ich lasse mich nicht für dumm verkaufen“, sagt Zaid Ghadban (38). Der Hannoveraner ist regelmäßig in Hamburg zu Besuch, geht gerne am Neuen Wall einkaufen. Gut betuchte Kunden wie Ghadban sind ein hohes Niveau gewohnt – preislich, wie auch beim Service. Doch im dortigen Louis-Vuitton-Store ließe gerade die Kundenbetreuung viele Wünsche offen, berichtet der 38-Jährige. Mehrfach habe er versucht, eine gekaufte Fleece-Blouson mit „ersichtlichem Materialfehler“ (Kaufpreis: 1610 Euro) zu reklamieren – doch laut Ghadban wurde immer nur vertröstet und abgewiegelt. Jetzt reicht es ihm.

„Ich lasse mich nicht für dumm verkaufen“, sagt Zaid Ghadban (38). Der Hannoveraner ist regelmäßig in Hamburg zu Besuch, geht gerne am Neuen Wall (Neustadt) einkaufen. Betuchte Kunden sind ein hohes Niveau gewohnt, doch im dortigen Louis-Vuitton-Store ließe die Kundenbetreuung viele Wünsche offen, berichtet der Gutverdiener. Mehrfach habe er versucht, einen 1610-Euro-Fleece-Blouson mit „ersichtlichem Materialfehler“ zu reklamieren – doch laut Ghadban wurde er immer nur vertröstet. Das Fussel-Fleece-Fiasko vom Neuen Wall nahm seinen Lauf.

Der Gedanke, sich das grün-gemusterte Objekt der Begierde zuzulegen, habe ihn schon lange begleitet, berichtet Zaid Ghadban. „Ich wollte damit mein Leben bereichern und mich besser fühlen.“ Im November vergangenen Jahres war es schließlich so weit: Als der 38-Jährige mal wieder in Hamburg war, zog es ihn in das Luxusgeschäft im Neuen Wall 37 und er kaufte das edle Stück in dem auffälligen Design.

Hamburg: Louis-Vuitton-Kunde bekommt Fussel-Jacke nicht reklamiert

Doch die Freude war von kurzer Dauer: Nach nur einer Woche, so schildert es Ghadban, verlor der Luxus-Fleece jede Menge Fasern: „Sogar mein Porsche war vollgefusselt.“

Ein erster Versuch, den Schaden vor Ort zu reklamieren, scheiterte. Eine Verkäuferin habe ihm mitgeteilt, es handele sich um normalen Verschleiß. Falls es schlimmer werde, greife die Garantie.

Die Jacke verlor so viele Fasern, dass schließlich ein kahler Fleck sichtbar wurde. Privat. Die Jacke verlor so viele Fasern, dass schließlich ein kahler Fleck sichtbar wurde.

Die Fusselei wurde schlimmer. So schlimm, dass schließlich das kahle Gewebe sichtbar wurde. Daraufhin versuchte Ghadban erneut, eine neue Jacke oder zumindest das Geld für den Fussel-Fleece wiederzukriegen. Doch im Store sei er von den Mitarbeitern auf „abgebrühte Art und Weise“ behandelt worden: „Man wird angelächelt und bekommt verständnisvolle Worte, aber mehr auch nicht.“ Von einem Premiumsegment könne da nicht die Rede sein. Louis Vuitton Deutschland reagierte nicht auf eine Anfrage der MOPO zum Thema.

Das Unternehmen bedauert den Vorfall

Zaid Ghadban ist eigenen Angaben zufolge im Rechnungswesen tätig. Kann man sich davon solche Luxusartikel leisten? „Ich habe Glück gehabt im Leben“, sagt er ausweichend.

Das könnte Sie auch interessieren: Weine für Zigtausend Euro: So schützt ein Hamburger Luxus-Hotel Gäste vor Fälschungen

Nach einer Beschwerdemail schrieb das Unternehmen dem Kunden, man bedauere die Unannehmlichkeiten und werde den Vorgang prüfen. Doch dann folgte am Freitag die endgültige Ablehnung: Der Verschleiß sei durch das Tragen bedingt und normal. „So einen Affenzirkus habe ich schon lange nicht mehr erlebt“, ärgert sich Ghadban. Er will nun einen Anwalt einschalten. Der muss sich dann um das Drama um den Fussel-Fleece vom Neuen Wall kümmern.