Ohne Führerschein, aber mit Alkohol: 25-Jähriger verursacht mit einem Porsche diverse Unfälle.

Auch der Porsche wurde bei den Zusammenstößen erheblich beschädigt. TVNewskontor

Alkohol am Steuer, das wird teuer: Ein 25-jähriger Porsche-Fahrer baute in der Nacht zu Sonntag gleich diverse Unfälle. Kantstein, Schranke, BMW, Taxi – nichts ließ er aus. Sachschaden: mehr als 100.000 Euro.

Gegen 3.10 Uhr fuhr der Mann auf der Willy-Brandt-Straße Höhe Rödingsmarkt gegen ein Taxi und einen BMW. Danach flüchtete er zu Fuß, sagt ein Polizeisprecher.

Doch der BMW-Fahrer nahm die Verfolgung auf und stoppte ihn. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der Porsche-Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war.

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Der Porsche wurde stark beschädigt

Vor den beiden größeren Zusammenstößen war der 25-Jährige bereits durch eine Tiefgaragenschranke gebrettert, außerdem traf er mehrfach den Kantstein. Sein Porsche wurde erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden insgesamt auf mehr als 100.000 Euro.

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Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrens ohne Führerschein, Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Unfalls inklusive Fahrerflucht. (mp)