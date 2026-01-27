Popstar gibt Konzert auf Pausenhof – Hamburger Schulen können sich bewerben

Radio Hamburg holt einen Popstar direkt an eine Schule: Am Freitag, 27. Februar 2026 (vormittags) soll die isländische Sängerin Ásdís ein exklusives Mini-Konzert geben – auf dem Schulhof, in der Aula oder in der Turnhalle. Geplant sind 15 bis 20 Minuten Live-Show, und das am letzten Schultag vor den Hamburger Frühlingsferien. Und an welcher Schule? Ist noch nicht klar, man kann sich noch bewerben!

Ásdís zählt laut Sender zu den aktuell spannendsten Stimmen der Pop- und Dance-Szene. Zu ihren bekannten Songs gehören unter anderem „Touch Me“, „Pick Up“, „Half of My Heart“ (mit Michael Schulte), „Beat of Your Heart“ (mit Purple Disco Machine) und „Dirty Dancing“ (mit Glockenbach).

Ásdís tritt in Schule auf – jetzt bewerben!

Niklas Naujok, Programmleiter von Radio Hamburg, sagt zur Aktion: Musik solle dorthin, „wo sie am meisten gefeiert wird: mitten ins Leben – und mitten in die Schule“. Wenn eine ganze Schule gemeinsam singe und tanze, entstünden „Erinnerungen fürs Leben“. Ob das die Schülerinnen und Schüler auch alle so sehen? Vielleicht zumindest einige …

Das könnte Sie auch interessieren: „Kleines Wunder“: Beliebte Hamburger Moderatorin ist schwanger

Bewerben können sich Schulen in und um Hamburg ab sofort bis 6. Februar – egal ob Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte oder Mitarbeitende (alle Infos gibt’s auf radiohamburg.de). Nach einer Vorauswahl kommen die Top 10 ins Online-Voting bis 19. Februar. Die Gewinner-Schule wird am 20. Februar in der Morning-Show von Radio Hamburg verkündet, danach begleitet der Sender die Vorbereitungen bis zum Auftritt. (km)