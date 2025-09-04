mopo plus logo
Canvas Living in Harburg

Das Canvas Living an der Seevepassage in Harburg: Die große Freitreppe ist immer noch hinter Bauzaun versteckt. Foto: Sandra Schäfer

  • Harburg

paidLuxus-Projekt in Hamburg: Probleme beim Bau – pompöse Freitreppe seit langem gesperrt

Seit Monaten steht der riesige Apartmentblock „Canvas Living“ in der Harburger City bereits. Die ersten zahlungskräftigen Mieter sind bereits Anfang Februar eingezogen. Aber die pompöse lange Freitreppe versteckt sich noch immer hinter einem Bauzaun. Offenbar gibt es massive Probleme.

Das hochwertige Gebäude im „Backstein-Expressionismus“ in zentraler Lage am Eingang zur Fußgängerzone am Harburger Ring ist lange fertig. Mehr als 230 Wohnungen – 156 möblierte Studios und 78 klassische Mietwohnungen – sind hier entstanden.

Wenn alles bezogen ist, dann könnte das in der Harburger City für viel neue Kaufkraft und eine ganz neue Klientel sorgen. Jedenfalls, wenn die Mieter nach Zahlung der üppigen Mieten noch Geld übrig haben.

