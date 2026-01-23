mopo plus logo
Homophober Angriff im Stadtpark

Die Festwiese im Hamburger Stadtpark (Archivbild) Foto: dpa

  Winterhude

Poller statt Parkplätzen: Straße am Stadtpark könnte teilweise autofrei werden

Mit seinen 150 Hektar ist der Hamburger Stadtpark eines der grünsten Wohnzimmer der Stadt. An warmen Sommertagen platzt er allerdings aus allen Nähten. Schon 2022 lautete deshalb der Plan: Der Park soll wachsen. Dreieinhalb Jahre später ist davon immerhin ein kleines Stück greifbar – zumindest auf dem Papier. Das Bezirksamt Hamburg-Nord hat jetzt eine Straße rund um den Stadtpark genauer unter die Lupe genommen. Ergebnis: Autos könnten dort künftig teilweise draußen bleiben, Parkplätze inklusive.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

