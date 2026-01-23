Mit seinen 150 Hektar ist der Hamburger Stadtpark eines der grünsten Wohnzimmer der Stadt. An warmen Sommertagen platzt er allerdings aus allen Nähten. Schon 2022 lautete deshalb der Plan: Der Park soll wachsen. Dreieinhalb Jahre später ist davon immerhin ein kleines Stück greifbar – zumindest auf dem Papier. Das Bezirksamt Hamburg-Nord hat jetzt eine Straße rund um den Stadtpark genauer unter die Lupe genommen. Ergebnis: Autos könnten dort künftig teilweise draußen bleiben, Parkplätze inklusive.





