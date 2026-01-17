Polizist mit Super-Gedächtnis erkennt gesuchten Dieb – Festnahme

In der Nähe des Hauptbahnhofs wurde er festgenommen: Die Bundespolizei hat am Freitagabend in Hamburg einen seit Längerem gesuchten Dieb festgenommen. Erkannt wurde er durch einen Super Recogniser.

Der 48-Jährige war wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt worden, war jedoch abgetaucht.

Festnahme am Hamburger Hauptbahnhof: Super Recogniser erkennt gesuchten Dieb

Dank eines sogenannten Super Recognisers fiel er den Ermittlern nun doch in die Hände. Diese haben die besondere Fähigkeit, auch Gesichter, die sie nur ein einziges Mal gesehen haben, zuverlässig wiederzuerkennen.

Das könnte Sie auch interessieren: Behörde lässt Haus einer Familie räumen – Vater und zwei Kinder obdachlos

Der Gesuchte sei um 23:05 Uhr im Umfeld des Hauptbahnhofs festgehalten worden. Bei einer Überprüfung seiner Personalien wurde dann der Haftbefehl registriert. Der 48-Jährige befindet sich inzwischen in Haft.