Schwerverletzter bei Messerattacke: Polizeiwagen kollidiert auf dem Weg zum Einsatz

Ein Polizeieinsatz endet im Crash: Gegen 16.03 Uhr kollidierten auf der Max-Brauer-Allee im Bezirk Altona – auf Höhe der Hospitalstraße – ein Polizeiwagen und ein Pkw. Das Ziel der Beamten: eine Messerattacke in der Nähe des Bahnhofs Altona, bei der ein Mann schwere Verletzungen erlitten hatte.

Nach Informationen eines Polizeisprechers hatte der Streifenwagen zum Unfallzeitpunkt Sonderrechte. Der Unfall ereignet sich vor dem Teutonia-Vereinsheim „Die Hütte“.

Bei dem Crash wurden fünf Personen leicht verletzt: zwei Insassen des Pkw, ein Polizist im Streifenwagen und zwei Fußgänger. Der Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Noch immer sichern Einsatzkräfte den Unfallort und ermitteln, wie es zu dem Crash gekommen ist.

Ziel des Polizeiwagens: Messerattacke in Altona

Die Beamten im verunglückten Einsatzwagen waren auf dem Weg zu einer Messerattacke nahe des Altonaer Bahnhofs. Um 15.51 Uhr waren sie zur Neuen Großen Bergstraße beordert worden.

Eine Person wurde mit Messerstichen verletzt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sie befindet sich inzwischen aber außer Lebensgefahr, ihr Zustand ist stabil. Wie viele Personen an der Attacke beteiligt waren und wie es genau dazu kam, ist derzeit noch unklar. Aufgrund des Verkehrsunfalls ist die Max-Brauer-Allee zwischen Holstenstraße und Bahnhof Altona komplett gesperrt. (mp)